Trump Yönetiminden 4,9 Milyar Dolarlık Dış Yardıma Engel

Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi'nin X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Trump yönetiminin Kongre onaylı 4,9 milyar dolarlık dış yardımı harcamama kararı aldığını duyurdu. Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson’a gönderilen mektupta, bu fonların kullanılmayacağı ve böylece yasama organı devre dışı bırakılarak bütçede tek taraflı bir kesintiye gidileceği bildirildi.

Trump’ın bu kararı, Amerikan dış politikasının küresel etkisini zayıflatacağı gerekçesiyle medya ve uzman çevrelerce sert şekilde eleştirildi. Beyaz Saray ise Trump’ın dış yardımlar konusunda artık 'çok daha titiz ve seçici' olacağını vurgulayarak eleştirilere yanıt verdi.

DEMOKRATLAR TEPKİLİ

ABD'de bazı başkanlar, Kongre tarafından onaylanarak bütçeye girmiş harcama kalemlerini engellemek için mali yılın bitmesine kısa süre kala Kongre'ye bildirimde bulunuyor ve kısa sürede Kongre bir karar alamadığı zaman söz konusu bütçe harcanamadan geri dönüyordu. Öte yandan Demokratlar, Trump'ın söz konusu yöntemi başka kalemler için de kullanarak bütçe yapma ve denetleme yetkisine sahip olan Kongre'nin alanına müdahale ettiğini savunuyor.