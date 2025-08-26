Trump Duyurdu... 'İdam Talep Edeceğiz'

ABD Başkanı Trump, Washington'daki cinayet oranlarının düştüğünü belirterek, "Bir kişi birini öldürürse idam cezası talep edeceğiz" dedi. İdam Trump, eleştirilere "Diktatör değilim" diye yanıt verdi.

Trump Duyurdu... 'İdam Talep Edeceğiz'
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlenen kabine toplantısında başkent Washington’daki güvenlik önlemleri ve suçla mücadele konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Trump, Washington’da son dönemde uygulamaya konan ilave tedbirlerin suç oranlarını ciddi şekilde düşürdüğünü belirterek, özellikle son iki haftada başkentte hiçbir cinayetin işlenmediğini vurguladı. Bu gelişmeden gurur duyduklarını ifade eden Trump, "Başkent Washington’da biri cinayet işlerse onun hakkında idam cezası talep edeceğiz" dedi.

'DİKTATÖR DEĞİLİM'

Suçla mücadele konusunda daha sert adımlar atacaklarını belirten Trump, kendisine yöneltilen otoriterlik eleştirilerine de "Ben diktatör değilim, sadece suçları nasıl önleyeceğimi biliyorum" sözleriyle yanıt verdi.

Kaynak: AA

