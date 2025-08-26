Trump'tan Şaşırtan Öneri... Pentagon’un Adı Değişebilir

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı /ABD) Donald Trump, Oval Ofis'te Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile yaptığı görüşme sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Savunma Bakanlığı'nın mevcut adının artık durumu tam olarak yansıtmadığını düşünen Trump, "Biz ona Savunma Bakanlığı diyoruz ama muhtemelen adını değiştireceğiz. Sanırım yakında bu konuda sizi bilgilendireceğiz. Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı zamanında Savaş Bakanlığı olarak adlandırılıyordu. Bana göre gerçekte de öyle. İçimden bir his, bu bakanlığın adını değiştireceğimizi söylüyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA