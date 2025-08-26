Norveç, İsrail’e 'Dur' Dedi: İnsan Hakları İhlallerine Fon Yok

Norveç’in yaklaşık 2 trilyon dolarlık varlığı yöneten devlet fonu Norges Bank Investment Management (NBIM), insan hakları ihlallerine katkı sağladıkları gerekçesiyle Caterpillar ile bazı İsrailli bankalardaki yatırımlarını geri çekti.

Norveç, İsrail’e 'Dur' Dedi: İnsan Hakları İhlallerine Fon Yok
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

NBIM tarafından yapılan yazılı açıklamada, fonun bazı şirketlerle olan yatırım ilişkilerini sonlandırma kararına ilişkin bilgilere yer verildi. Bu kapsamda, fonun ABD merkezli Caterpillar’dan çekildiği bildirildi. Ayrıca İsrail’de faaliyet gösteren Hapoalim, Bank Leumi, Mizrahi Tefahot Bank, First International Bank of Israel ve FIBI Holdings'e yapılan yatırımlar da sonlandırıldı.

'İNSAN HAKLARI CİDDİ ŞEKİLDE İHLAL EDİLDİ'

Söz konusu karara gerekçe olarak, bu şirketlerin "savaş ve çatışma durumlarında insan haklarının ciddi şekilde ihlal edilmesine katkıda bulunmaları" gösterildi.

NBIM’in bağlı olduğu Etik Konsey’in değerlendirmesinde, Caterpillar markasına ait buldozerlerin İsrail tarafından, Filistinlilere ait yapıların yıkımında uluslararası hukuka aykırı şekilde kullanıldığı belirtildi.

11 İSRAİL ŞİRKETİNDEN DAHA YATIRIMLARI ÇEKMİŞTİ

Etik Konsey, İsrailli bankalarla ilgili bölümde ise, " Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerinde inşaat faaliyeti için gerekli ön koşul olan finansal hizmetler sağlayarak, İsrail yerleşimlerine katkıda bulundular." ifadesine yer verdi. NBIM, ayrıca 12 Ağustos’ta 11 İsrail şirketinden daha yatırımlarını çektiğini kamuoyuna açıklamıştı.

Netanyahu’dan Hastane Katliamına 'Trajik Kaza' SavunmasıNetanyahu’dan Hastane Katliamına 'Trajik Kaza' SavunmasıDünya
DSÖ'den 'Gazze' Açıklaması! 'Sağlık Hizmetlerine Erişim Artık Daha da Zor'DSÖ'den 'Gazze' Açıklaması! 'Sağlık Hizmetlerine Erişim Artık Daha da Zor'Dünya

Kaynak: AA

Etiketler
İsrail Norveç Filistin
İsveç Basını Skandalı Yazdı: Gizli Bilgilerin Yer Aldığı 'Türkiye Belgeleri' Havalimanı Tuvaletinde Unutuldu İsveç Basını Skandalı Yazdı: Türkiye Belgeleri Havalimanı Tuvaletinde Unutuldu
Trump ile Birbirine Girmişti: Elon Musk'tan 'SpaceX' Kararı Elon Musk'tan 'SpaceX' Kararı
Daha Yeni Evlenme Teklifi Almıştı: İrem Derici’den Kahreden Haber! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı
Mehmet Ali Erbil 40 Yaş Küçük Sevgilisiyle Evleniyor! Nikah Tarihi Ortaya Çıktı! İşte İmzalanan Evlilik Sözleşmesinin Detayları… 40 Yaş Küçük Sevgilisiyle Evleniyor! İşte Nikah Tarihi
ÇOK OKUNANLAR
Daha Yeni Evlenme Teklifi Almıştı: İrem Derici’den Kahreden Haber! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı
Mehmet Ali Erbil 40 Yaş Küçük Sevgilisiyle Evleniyor! Nikah Tarihi Ortaya Çıktı! İşte İmzalanan Evlilik Sözleşmesinin Detayları… 40 Yaş Küçük Sevgilisiyle Evleniyor! İşte Nikah Tarihi
Şantiye Konteynerinde Ceset Bulundu! Kimliği Yürek Burktu Şantiye Konteynerinde Ceset Bulundu! Kimliği Yürek Burktu
Meteoroloji'den İki Bölgeye Sağanak Uyarısı! Çok Sayıda İl İçin Alarm Verildi, Fırtına da Geliyor... Meteoroloji'den İki Bölgeye Sağanak Uyarısı
Zonguldak'ta Eski Belediye Başkanı Ölümden Döndü Eski Belediye Başkanı Ölümden Döndü