Norveç, İsrail’e 'Dur' Dedi: İnsan Hakları İhlallerine Fon Yok

NBIM tarafından yapılan yazılı açıklamada, fonun bazı şirketlerle olan yatırım ilişkilerini sonlandırma kararına ilişkin bilgilere yer verildi. Bu kapsamda, fonun ABD merkezli Caterpillar’dan çekildiği bildirildi. Ayrıca İsrail’de faaliyet gösteren Hapoalim, Bank Leumi, Mizrahi Tefahot Bank, First International Bank of Israel ve FIBI Holdings'e yapılan yatırımlar da sonlandırıldı.

'İNSAN HAKLARI CİDDİ ŞEKİLDE İHLAL EDİLDİ'

Söz konusu karara gerekçe olarak, bu şirketlerin "savaş ve çatışma durumlarında insan haklarının ciddi şekilde ihlal edilmesine katkıda bulunmaları" gösterildi.

NBIM’in bağlı olduğu Etik Konsey’in değerlendirmesinde, Caterpillar markasına ait buldozerlerin İsrail tarafından, Filistinlilere ait yapıların yıkımında uluslararası hukuka aykırı şekilde kullanıldığı belirtildi.

11 İSRAİL ŞİRKETİNDEN DAHA YATIRIMLARI ÇEKMİŞTİ

Etik Konsey, İsrailli bankalarla ilgili bölümde ise, " Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerinde inşaat faaliyeti için gerekli ön koşul olan finansal hizmetler sağlayarak, İsrail yerleşimlerine katkıda bulundular." ifadesine yer verdi. NBIM, ayrıca 12 Ağustos’ta 11 İsrail şirketinden daha yatırımlarını çektiğini kamuoyuna açıklamıştı.

Kaynak: AA