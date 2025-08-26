Trump ile Birbirine Girmişti: Elon Musk'tan 'SpaceX' Kararı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Son dönemde, eski danışmanı olduğu ABD Başkanı Donald Trump ile olan anlaşmazlığı ve yol ayrımı ile gündeme gelen ABD'li milyarder Elon Musk, sahibi olduğu SpaceX firmasına ait Starship roketinin 10'uncu test uçuşunu erteledi.

SpaceX'in X sosyal medya platformundaki hesabından Starship roketi 10'uncu test uçuşuna ilişkin yapılan açıklamada Texas eyaletindeki Starbase tesisinde yapılması planlanan test uçuşundan hava koşulları nedeniyle vazgeçildiği bildirildi.

Ayrıca açıklamada, "Starship ekibi uçmak için bir sonraki en uygun fırsatı bekliyor" ifadelerine yer verildi.

SON ÜÇ UÇUŞUNDA PARÇALANMIŞTI

Starship, 16 Ocak'ta yapılan 7'nci, 7 Mart'ta yapılan 8'inci ve 28 Mayıs’taki 9’uncu test uçuşlarında parçalanmıştı.

Kaynak: AA