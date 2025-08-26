Ukrayna, Rusya’yı Yalanladı: Her 2 Bölge de Bizde

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ukrayna, Rusya’nın Dnipropetrovsk bölgesindeki iki kritik yerleşim yerini ele geçirdiği yönündeki açıklamalarına sert şekilde yanıt verdi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Genelkurmay Başkanlığı’nın resmi Telegram hesabından yapılan açıklamada, Zaporojskoye ve Novogeorgiyevka yerleşim birimlerinin hâlâ Ukrayna güçlerinin kontrolünde olduğu belirtildi. Açıklamada, özellikle Novogeorgiyevka çevresinde şiddetli çatışmaların sürdüğü ifade edilirken, Ukrayna askerlerinin Rus birliklerine ciddi kayıplar verdirdiği ifade edildi.

'TAMAMEN ASILSIZ'

Ukrayna ordusu ayrıca, Rusya’nın bölgede ilerleyemediğini ve kamuoyuna yansıyan işgal iddialarının tamamen asılsız olduğunu belirtti.

Kaynak: AA