Zelenskiy Rusya'yı Suçladı... 'Barışı Geciktiriyorlar!'

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya’nın savaşın sonlanmasını geciktirmek için sürekli yeni ültimatomlar ileri sürdüğünü açıkladı. Zelenskiy, bu nedenle Putin ile görüşmenin henüz yapılamadığını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya’nın barış sürecini kasıtlı olarak uzattığını ve Devlet Başkanı Vladimir Putin ile olası bir görüşmenin bu nedenle gerçekleşemediğini söyledi.

Kiev’de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Zelenskiy, Moskova’nın sürekli yeni ültimatomlar ileri sürdüğünü ve barışa yönelik irade göstermediğini ifade etti.

Zelenskiy, Ukrayna’nın diyaloğa açık olduğunu vurgulayarak, Rusya’nın barış istememesi halinde uluslararası toplumun daha güçlü yaptırımlarla tepki vermesi gerektiğini belirtti.

NATO'NUN 5. MADDESİNE BENZER GÜVENLİK BEKLENTİSİ

ABD ile güvenlik garantileri konusunda ortak anlayışa vardıklarını açıklayan Zelenskiy, hedeflerinin NATO’nun 5. maddesine benzer, açık ve bağlayıcı güvenlik garantileri elde etmek olduğunu söyledi.

ABD ve Avrupa ülkelerinden sağlanan destekle Patriot hava savunma sistemleri dahil olmak üzere gerekli silahların Ukrayna’ya ulaştığını aktardı.

