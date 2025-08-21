Barış Diplomasisi Sürüyor... Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macron Arasında Kritik Görüşme

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Son günlerde Rusya ile Ukrayna arasında olası bir barış zirvesi için temaslar sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Fransa tarafının talebi üzerine bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede öncelikli olarak Rusya-Ukrayna barış süreci ve Gazze'deki son durum konuşuldu.

Cumhurbşkanı Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşının adil bir barışla sonlandırılması için Türkiye'nin gayretlerinin sürdüğünü, Alaska ve Washington'daki temasları yakından takip ettiklerini söyledi. Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin, Ukrayna ile Rusya arasındaki barış görüşmelerinde her türlü çabaya ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu vurguladı.

'İSRAİL'İN PERVASIZLIĞI DİZGİNLENMELİ'

Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin büyük bir insani felaket yaşanan Gazze'de ateşkesin sağlanması için gayret gösterdiğini, Gazze'yi işgal planına hız veren İsrail'in ortaya koyduğu pervasızlığın dizginlenmesinin şart olduğunu da ifade etti.

İki lider BM Zirvesi marjında New York'ta ele alınan konulara ilişkin ayrıntıları ele alma konusunda mutabık kaldı.

