Gazze'de Katliam Var... Can Kaybı Artıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail Gazze Şeridi’nde katliamı bir ileriki aşamaya tırmandırırken, son 24 saatte çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti, birçoğu da yaralandı.

Bölgeden gelen son bilgilere göre, son bir günde 24 saatte 71 Filistinli hayatını kaybetti, 251 kişi de yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 10 bin 717 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 45 bin 324 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Kaynak: AA