Birleşmiş Milletler Duyurdu! Gazze'de Kıtlık İlan Edildi

Birleşmiş Milletler (BM) ve yardım kuruluşlarıyla ortak çalışan Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC), Gazze Şeridi’nin bazı bölgelerinde ilk kez resmi olarak kıtlık ilan edildiğini duyurdu. IPC’nin son raporuna göre, Gazze’nin neredeyse dörtte biri, yani yaklaşık 500 bin kişi, “felaket” düzeyinde (IPC Aşama 5) açlıkla mücadele ediyor. Kıtlığın, eylül sonuna kadar Deyr el-Balah ve Han Yunus bölgelerine yayılması bekleniyor.

Raporda, özellikle 5 yaş altı 132 bin çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle hayati risk altında olduğu, bunlardan 41 bininin ciddi düzeyde yetersiz beslenme vakası olduğu vurgulandı. Güçlendirilmiş süt ve besleyici macun stoklarının tükenmesi, krizin daha da derinleşmesine neden oluyor.

BM’DEN SERT TEPKİLER

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze’deki kıtlığın “insan eliyle yaratılan bir felaket” olduğunu belirterek, “Bu durumun cezasızlıkla devam etmesine izin veremeyiz” dedi. Guterres, acil ve kalıcı bir insani ateşkes, tüm rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze’ye engelsiz yardım akışı çağrısında bulundu.

BM İnsan Hakları Şefi Volker Türk, kıtlığın İsrail’in eylemlerinin doğrudan sonucu olduğunu savundu ve “Açlık savaşı bir savaş suçudur. Bu nedenle yaşanan ölümler kasıtlı öldürme olarak değerlendirilebilir” diyerek sert bir çıkış yaptı.



BM Acil Durum Koordinatörü Tom Fletcher ise Cenevre’de yaptığı açıklamada, kıtlığın önlenebilir olduğunu vurguladı. İsrail’i, yardımları “sistematik olarak engellemekle” suçlayan Fletcher, “Gıda sınırlarda birikiyor, ancak İsrail’in engellemeleri nedeniyle ulaşılamıyor. Başbakan Netanyahu’dan büyük ölçekli yardımlara izin vermesini talep ediyoruz” dedi.

İSRAİL’DEN REDDEDİŞ

İsrail Dışişleri Bakanlığı, IPC raporunu reddederek Gazze’de kıtlık olmadığını iddia etti. Bakanlık, raporun “Hamas’ın yalanlarına dayandığını” ve son haftalarda Gazze’ye çok sayıda yardım girişi olduğunu öne sürdü. Ancak yardım kuruluşları, bu yardımların yetersiz olduğunu ve dağıtımının engellendiğini belirtiyor.

ÇOCUKLAR AÇLIĞA SÜRÜKLENİYOR

Yardım kuruluşları ve yetersiz beslenme uzmanlarına göre, Gazze’deki açlık krizi kritik bir eşikte. Temel gıda maddeleri, güçlendirilmiş süt ve özel besleyici macunların stoklarının tükenmesi, özellikle çocukları ciddi şekilde etkiliyor. BM, sağlık, su, sanitasyon ve gıda hizmetlerinin yeniden sağlanması için acil müdahale çağrısı yaptı.

Uzmanlar, çatışmaların durdurulması ve insani yardım erişiminin sağlanmaması halinde kıtlığın tüm bölgede daha da kötüleşeceği uyarısında bulunuyor.