Bu Şehirde Yaşamak İçin Yarışma Düzenlendi! Tüm Dünyadan Başvurular Akın Akın

Almanya'nın Polonya sınırındaki Sovyet döneminden kalma planlı şehir Eisenhüttenstadt'ta nüfus azalmasını önlemek için ücretsiz konaklama öngören bir yarışma yapıldı. Yarışmaya birçok ülkeden bin 700'den fazla kişi başvurdu.

Eski komünist Doğu Almanya'nın Polonya sınırında bulunan Sovyet tarzı planlı şehir Eisenhüttenstadt'ta nüfus azalmasını önlemek amacıyla ilgi çekici bir etkinlik düzenlendi. İkinci Dünya Savaşı sonrasında bir çelik fabrikası çevresinde inşa edilen kentte yaşamayı denemeyi öngören yarışma, dünyanın birçok yerinden toplam bin 700'den fazla başvuru aldı. Yarışmayı kazanan iki kişi, eylül ayında şehir merkezinde geniş ve mobilyalı dairelere taşınarak kırmızı halı oryantasyon programına davet edilecek.

T24'ün aktardığına göre; yarışmayı organize eden belediye ekonomik kalkınma sorumlusu Julia Basan, "deneme yaşamı" projelerinin topladığı ilgiye çok şaşırdığını söyledi. Mayıs ayından beri başvuranların farklı sebepleri olduğunu anlatan Julia Basan, örneğin bu kişilerden birinin "Alman bir kadınla evlenmek istediğini" söyleyen yabancı bir erkek olduğunu ifade etti. Ancak Basan, çoğunluğun daha gerçekçi başvurular olduğunu da vurguladı.

'KÖKLERİME DÖNMEK İSTİYORUM'

Yarışmayı ilk kazanan 49 yaşındaki BT danışmanı ve kendini "boş yuva sahibi" şeklinde nitelendiren Melanie Henniger, kuzeybatıdaki Bremen şehrinde yaşıyor ancak Frankfurt'ta büyüdüğünü ve doğudaki köklerine dönmekle ilgilendiğini belirtti. Kadın, yarışmayla ilgili "Bu, bölgeyi yeniden tanımak için harika bir fırsat, çünkü aksi takdirde orada artık kimseyi tanımadığım için hiçbir fırsatım olmazdı" dedi.

Yarışmanın bir diğer kazananı 39 yaşındaki Jonas Brander de Berlin'de yaşayan bir film yapımcısı olduğunu ve Eisenhüttenstadt hakkında bir belgesel üzerinde çalıştığını söyledi. Brander, bu "yaşayan tarihe" çok ilgi duyduğunu ifade ederek "Çalışmalarımda buradaki yaşama yakın olmak istiyorum" dedi.

Kaynak: T24

Almanya Berlin
