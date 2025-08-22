Milyarder İş İnsanı Tom Greenwood Yunanistan Tatilinde Ölümden Döndü! Vücudu Kırık Dolu, Durumu Çok Ağır

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

2019 yılında Londra’da kurulan, birkaç yıl içinde Avrupa'nın önde gelen açık bankacılık hizmetleri sağlayıcılarından biri haline gelen Avrupa fintech şirketi Volt'un kurucusu Tom Greenwood Yunanistan’ tatilinde feci bir kaza geçirdi.

Volt'un kurucusu ve CEO'su Tom Greenwood

HASTANEDE DE KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Mikonos'ta ATV süren milyarder, geçirdiği kaza sonrasında yoğun bakıma kaldırıldı. Belden aşağısında çok sayıda kırık olduğu öğrenilen milyarder, nakledildiği Mikonos Sağlık Merkezi'nde kalp krizi de geçirdi.

SAĞLIK DURUMU KRİTİK

Tom Greenwood’un durumunun hala kritik olduğu, hava ambulansına bindirilemeyecek kadar ciddi olduğunu bildirildi.

TOM GREENWOOD KİMDİR?

Yeni nesil gerçek zamanlı ödemeler altyapısı ve açık bankacılık üzerine odaklanan teknoloji geliştirici şirket Volt, Londra merkezli olarak 2019 yılında Tom Greenwood tarafından kuruldu.

Şirket, birkaç yıl içinde Avrupa'nın önde gelen açık bankacılık hizmetleri sağlayıcılarından biri haline geldi.

Dijital bankacılık alanında en tanınmış yöneticilerden biri olarak kabul edilen Greenwood, daha önce 2005 yılında Avrupa ve Orta Doğu'da faaliyet gösteren, çok milyar dolarlık cirosu olan bir fintech şirketi olan IFX Payments'ı kurmuştu.

Kaynak: Haber Merkezi