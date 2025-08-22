Milyarder İş İnsanı Tom Greenwood Yunanistan Tatilinde Ölümden Döndü! Vücudu Kırık Dolu, Durumu Çok Ağır

Avrupa fintech şirketi Volt'un kurucusu ve CEO'su milyarder Tom Greenwood, Yunanistan tatilinde ölümden döndü. ATV kazası geçiren milyarderin belden aşağısında çok sayıda kırık olduğu, tedavi altında kalp krizi geçirdiği ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Son Güncelleme:
Milyarder İş İnsanı Tom Greenwood Yunanistan Tatilinde Ölümden Döndü! Vücudu Kırık Dolu, Durumu Çok Ağır
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

2019 yılında Londra’da kurulan, birkaç yıl içinde Avrupa'nın önde gelen açık bankacılık hizmetleri sağlayıcılarından biri haline gelen Avrupa fintech şirketi Volt'un kurucusu Tom Greenwood Yunanistan’ tatilinde feci bir kaza geçirdi.

Milyarder İş İnsanı Tom Greenwood Yunanistan Tatilinde Ölümden Döndü! Vücudu Kırık Dolu, Durumu Çok Ağır - Resim : 1
Volt'un kurucusu ve CEO'su Tom Greenwood

HASTANEDE DE KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Mikonos'ta ATV süren milyarder, geçirdiği kaza sonrasında yoğun bakıma kaldırıldı. Belden aşağısında çok sayıda kırık olduğu öğrenilen milyarder, nakledildiği Mikonos Sağlık Merkezi'nde kalp krizi de geçirdi.

Milyarder İş İnsanı Tom Greenwood Yunanistan Tatilinde Ölümden Döndü! Vücudu Kırık Dolu, Durumu Çok Ağır - Resim : 2

SAĞLIK DURUMU KRİTİK

Tom Greenwood’un durumunun hala kritik olduğu, hava ambulansına bindirilemeyecek kadar ciddi olduğunu bildirildi.

Milyarder İş İnsanı Tom Greenwood Yunanistan Tatilinde Ölümden Döndü! Vücudu Kırık Dolu, Durumu Çok Ağır - Resim : 3

TOM GREENWOOD KİMDİR?

Yeni nesil gerçek zamanlı ödemeler altyapısı ve açık bankacılık üzerine odaklanan teknoloji geliştirici şirket Volt, Londra merkezli olarak 2019 yılında Tom Greenwood tarafından kuruldu.

Şirket, birkaç yıl içinde Avrupa'nın önde gelen açık bankacılık hizmetleri sağlayıcılarından biri haline geldi.

Dijital bankacılık alanında en tanınmış yöneticilerden biri olarak kabul edilen Greenwood, daha önce 2005 yılında Avrupa ve Orta Doğu'da faaliyet gösteren, çok milyar dolarlık cirosu olan bir fintech şirketi olan IFX Payments'ı kurmuştu.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Tom Greenwood Yunanistan Milyarder
Son Güncelleme:
Bursa’nın 97 Yıllık Lezzeti Mahkemelik Oldu! 'Marşal' Krizi Büyüyor, Gerçek Sahibi Kim? Bursa’nın 97 Yıllık Lezzeti Mahkemelik Oldu
Menajerini Darp Ettiği İddiasıyla Hakkında Soruşturma Açılmıştı! Blok3'ten Flaş Açıklama Blok3'ten Flaş Açıklama
22 Ağustos 2025 Günlük Burç Yorumları: Zor Bir Gün Sizi Bekliyor 22 Ağustos 2025 Günlük Burç Yorumları: Zor Bir Gün Sizi Bekliyor
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ‘Sındırgı’ Depremi Sonrası Nokta Atışı Konum Verdi: ‘Asıl Risk O Fay Hattında 1999’dan Beri Birikiyor’ ‘Asıl Risk O Fay Hattında 1999’dan Beri Birikiyor’
ÇOK OKUNANLAR
Ahmet Çakar’dan Olaylı Veda! Çalıştığı Kanalı Tek Kalemle Sildi: ‘Allah'a Havale Ediyorum’ Ahmet Çakar’dan Olaylı Veda
Yeşilçam’ın Unutulmaz Yakışıklı Jönüydü: Şöhreti Bir Kenara Atıp Sırra Kadem Bastı! Kenan Kalav’ın Şimdiki Mesleğini Duyanlar Şok Geçiriyor Başka Bir Ülkede Restoran Patronu Oldu
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ‘Sındırgı’ Depremi Sonrası Nokta Atışı Konum Verdi: ‘Asıl Risk O Fay Hattında 1999’dan Beri Birikiyor’ ‘Asıl Risk O Fay Hattında 1999’dan Beri Birikiyor’
İBB Soruşturmasının Kilit İsmi Aziz İhsan Aktaş Hakkında Flaş Karar İBB Soruşturmasının Kilit İsmi Aziz İhsan Aktaş Hakkında Flaş Karar
Aydın'da Özlem Çerçioğlu Protestosu! Konsere Kimse Gitmedi Aydın'da Özlem Çerçioğlu Protestosu! Konsere Kimse Gitmedi