127 Yıldır Güvenle Hizmet Veriyordu: Atatürk'ün Doktorunun Hastanesi Apar Topar Kapatılıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Osmanlı döneminden bu yana tam 127 yıldır İstanbul’da güvenle hizmet veren Özel Balat Or-Ahayim Musevi Hastanesi, yönetim kararı ile tüm faaliyetlerini durduruyor.

Mustafa Kemal Atatürk’ün çok sayıda doktoruna ev sahipliği yapan hastane, 18 Temmuz 2025 tarihli 'kapanma' kararı ile büyük şaşkınlığa neden oldu.

TÜM ÇALIŞANLARA MESAJ GÖNDERİLDİ

Çalışanlara gönderilen mesajda, tüm faaliyetlerin durdurulacağı ve işletmenin tamamen kapatılacağı belirtildi. Yazıda ayrıca kapanışın ardından personelin hak ettiği kıdem tazminatlarının ödeneceği, talep edenlerin ise iş arama izinlerini toplu olarak kullanabileceği vurgulandı.

1898'de hayırsever Musevi cemaatinin girişimiyle kurulan Or-Ahayim Hastanesi, İstanbul’daki tüm halka hizmet verdi. Özellikle salgın hastalık dönemlerinde ve zor zamanlarda verdiği sağlık hizmetiyle hafızalara kazınmıştı.

Alınan kapatma kararı kamuoyunda büyük şaşkınlığa neden oldu. Hem mimarisi hem de geçmişiyle Balat’ın simgelerinden biri olan hastanenin kapanışı, semt sakinleri ve sağlık camiası tarafından “büyük bir kayıp” olarak değerlendiriliyor.

HASTANENİN ÇALIŞMA AMACI VE TARİHİ

“Hayat Işığı” anlamına gelen Or-ahayim Balat Musevi Hastanesi, 1898 yılında Sultan II. Abdülhamid’in fermanıyla küçük bir sağlık ocağı olarak kuruldu.

Hastanenin temeli, evlere dağıtılan yardım kumbaraları, yurt dışına yapılan yardım çağrıları, balolar, piyesler ve sokaklarda rozet satışı gibi çeşitli faaliyetlerle toplanan 11 bin altınla atıldı. Mimar Gabriel Tedechi imzalı hastanenin inşaatı iki yılda bitirildi.

Kurucu başkanı Dr. Yüzbaşı Rafael Dalmediko. Diğer kurucu üyeler arasında Dr. Avramino dö Kastro, Abraham Gerson, Amiral Dr. İzak Molho Paşa, Jakob Habib, Jozef Halfon, Robert Levi, Yuda Levi Kebapçıoğlu, Samuel Rizo, Elia Suhami Rafael Levi, Dr. İzidor Grayver Paşa ve Dr. Eliyas Kohen Paşa gibi isimler var.

Hastanenin tarihinde önemli rolü olan hekimlerden biri Mustafa Kemal Atatürk’ün de doktoru olan Dr. Samuel Abravaya Marmaralı. TBMM'nin 4 ve 5. dönemlerinde Niğde’den bağımsız milletvekili seçilen Marmaralı, hastanede 40 yıl çalıştı.

ÇALIŞANLARA ONUR MADALYASI

Hastane iki dünya savaşı gördü.

Birinci Dünya Savaşı (1914) sırasında hastanenin önce 30, ardından da 40 yataklık karantina pavyonu yaralı askerlerin bakımı için Hilâl-i Ahmer’e (Kızılay) tahsis edildi. Hastane çalışanları Kızılay tarafından onur madalyası ile ödüllendirildi. 1921’de Rusya’dan, 1934’de Polonya’dan gelen göçmenleri ağırladı.

Hastane tarihindeki ikinci önemli dönüm noktası 1920’lerde yaşandı. Bağdatlı iş insanı Sir Elllie Kadoorie hastaneye büyük bir bağış yaptı. Bu bağışla hastane alanına üç büyük bina daha yapıldı ve bu tarihten sonra hastanenin “modern” dönemi başladı.

Hastane yıllar içinde kurulan Hastane Komitesi, Kadınlar Komisyonu, Gençlik Kolu, Pembe Melekler gibi grupların çalışmalarıyla varlığını sürdürüyor. İnsani yardım kuruluşu olarak hizmet veren hastanenin misyonu “dinler üstü bir anlayışla şifa dağıtmak” ve dil, din, ırk ve cinsiyet farkı gözetmeksizin her zaman insanlık yararına hizmet vermek.

Kaynak: Haber Merkezi