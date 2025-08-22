22 Ağustos 2025 Günlük Burç Yorumları: Zor Bir Gün Sizi Bekliyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ruh hali dibe vururken, sosyal ilişkilerde de gerginlikler artabilir. Uzmanlar, bugün mümkünse evde vakit geçirilmesini ve riskli adımlar atmaktan kaçınılmasını öneriyor. İşe gitmek zorunda olanların ise yalnızca zorunlu güzergâhı takip etmeleri tavsiye ediliyor. İşte 12 burç için günlük burç yorumları...

Koç

Kalabalık ortamlardan uzak durmanızda fayda var. Dostça bir davet bile olsa katılmamak, olası gerilimlerden korunmanızı sağlayacaktır.

Boğa

Yorgunluk ve isteksizlik hissediyorsanız kendinizi zorlamayın. Bugün küçük bir mola vermek, uzun vadede sağlığınız için faydalı olacaktır.

İkizler

Kullandığınız ifadelere dikkat edin. Özellikle iş ortamında düşünmeden söylenen bir söz, hem yönetimle hem de yakın çevrenizle sorunlara yol açabilir.

Yengeç

Önemli projelerinizi bir süre ertelemek en doğru karar olabilir. Rutin işlere odaklanmak, olası hataları minimuma indirecektir.

Aslan

Tartışmaların ortasında arabulucu olmaktan kaçının. İki tarafın barışması halinde suçun size yüklenme ihtimali yüksek.

Başak

Bugün harcamalarınıza dikkat edin. Gereksiz alışverişlerden uzak durarak bütçenizi koruyabilir, ilerleyen günlerde rahat edebilirsiniz.

Terazi

Değerli eşyalarınızı takmaktan kaçının. Hırsızlık veya kayıp riski bugün daha yüksek olabilir.

Akrep

Günün ilerleyen saatlerinde sinirleriniz gerilebilir. Bu nedenle iletişimi sınırlamak ve sakin kalmak en iyi çözüm olacaktır.

Yay

Büyük çaplı finansal işlemlerden uzak durun. Krediler, yatırımlar veya pahalı alışverişler bugün zarar getirebilir.

Oğlak

İş ortamında sakin kalmanız şart. Basit bir tartışma bile büyüyerek uzun vadeli bir krize dönüşebilir.

Kova

Bugün karar alırken iç sesinizi dinleyin. Sezgileriniz, doğru adımları atmanızda önemli bir yol gösterici olacak.

Balık

Yeni işlere ve seyahat planlarına girişmeyin. Mevcut sorumluluklara odaklanıp günü evde geçirmek sizin için daha faydalı olabilir.

