Kan Donduran Olay! Çiftlikten 6 Ceset Çıktı

ABD’nin Colorado eyaletinde bir çiftlikte altı kişinin cesedi bulundu. Olayın kaza mı cinayet mi olduğu merak konusu olurken, polisten bir açıklama geldi.

ABD'de meydana gelen bir olay, ülke gündeminde yankı uyandırdı. Colorado eyaletinde Keenesburg kasabası yakınlarındaki bir süt çiftliğinde, altı kişinin cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı. Olay, Güneydoğu Weld İtfaiye Koruma Bölgesi tarafından doğrulanırken, bölgede panik yarattı.

'KAZA OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ'

Ölümlerin kazara mı yoksa cinayet ya da toplu intihar mı olduğuna dair tartışmalar oluşurken, Weld County Şerif Ofisi Sözcüsü Melissa Chesmore, olayla alakalı yaptığı açıklamada, herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığını ve yaşanan şeyin bir kaza olduğunu düşündüklerini belirtti.

Polisin açıklamasında ölümlerin tam olarak nasıl gerçekleştiğine dair ise hiçbir ayrıntı paylaşılmadı. Yalnızca ölümlerle ilgili incelemeyi Colorado iş güvenliği düzenleyici kurumlarının sürdüreceği ifade edildi.

