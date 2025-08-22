Talabaniler Süleymaniye'de Birbirine Girdi! Ankara Yakın Takipte

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) Lahur Şeyh Cengi'nin tutuklanmasına ilişkin kararın ardından Süleymaniye kentinde iç savaş çıktı. Bölgedeki çatışmalarda ölü ve yaralıların olduğu bildirilirken, Türkiye de olayları yakından takip ediyor.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) Talabaniler tank ve toplarla birbirine girdi. Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) lideri Bafil Talabani, eski eş başkan Lahur Şeyh Cengi arasındaki rekabet sokakları karıştırdı. Çatışmalarda en az 3 kişi yaşamını yitirirken, 10'dan fazla kişi yaralandı.

KYB'nin eski eş başkanı Lahur Şeyh Cengi hakkında Süleymaniye'de çıkarılan tutuklama kararı uygulamaya konulurken, Lahur, karara direndi. Dün geceden bu yana, KYB lideri Bafil Talabani'ye bağlı güçlerin, kuzeni ve eski eş başkan Lahur Şeyh Cengi'nin Debaşan’daki ikametgahını tanklarla kuşattığı ve insansız hava araçlarıyla iki saldırı düzenlediği öğrenildi.

Ortaya iç savaşı andıran görüntüler çıktı. Süleymaniye’nin giriş ve çıkışları kontrol altına alınırken, kentte hayat adeta durma noktasına geldi.

Yerel kaynaklar, Lahur Talabani’nin güvenlik güçlerince gözaltına alındığını bildirdi. Söz konusu tutuklama kararın ‘parti içindeki istikrarı sağlamak’ amacıyla alındığı verildiği kaydedildi.

ANKARA OLAYLARI TAKİPTE

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Süleymaniye’deki çatışmaları yakından takip ettiklerini duyurdu.

Keçeli paylaşımda, “Süleymaniye şehrinde yaşanan gelişmeleri, Irak’ın istikrarı ve huzuru ile vatandaşlarımızın can güvenliği bakımından yakından takip ediyoruz. Erbil Başkonsolosluğumuz tarafından ilgili yerel makamlar nezdinde girişimler yapılmış, vatandaşlarımız için gerekli tedbirlerin alınması sağlanmıştır."

