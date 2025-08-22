AB'den Ukrayna’ya 4 Milyar Euroluk 'Bağımsızlık' Desteği

Avrupa Birliği, Ukrayna’nın Bağımsızlık Günü öncesinde 4 milyar Euroluk yeni yardımını açıkladı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Dayanışmamız sarsılmaz" mesajıyla desteğin süreceğini vurguladı.

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna’ya bağımsızlık günü öncesinde güçlü bir destek mesajı verdi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya platformu X’te yaptığı açıklamada, Ukrayna’ya 4 milyar Euronun üzerinde bir mali yardım sağlandığını duyurdu.

"Bugün, AB Ukrayna’ya destek olmak için 4 milyar avrodan fazla bir miktar ödeme yapıyor" ifadelerini kullanan von der Leyen, Avrupa Birliği’nin Ukrayna ile olan dayanışmasının sarsılmaz olduğunu vurguladı. Açıklama, Ukrayna’nın 24 Ağustos'ta kutlayacağı 34. Bağımsızlık Günü öncesinde geldi.

SİMGESEL ÖNEME SAHİP

AB Komisyonu’ndan yapılan resmi açıklamada, bu mali desteğin zamanlamasının simgesel bir öneme sahip olduğu belirtildi. 24 Ağustos 1991’de Sovyetler Birliği’nden bağımsızlığını ilan eden Ukrayna, o tarihten bu yana her yıl 24 Ağustos’ta Bağımsızlık Gününü ülke çapında etkinliklerle kutluyor. Bu yılki kutlamalar, hem savaş hem de Batı dünyasından gelen siyasi ve ekonomik destek mesajlarının gölgesinde gerçekleşecek.

