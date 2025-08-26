İsrail'den Ramallah'a Baskın! 27 Yaralı, 3 Gözaltı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentine baskın düzenledi. Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, Ramallah merkezine düzenlenen ve birkaç saat süren baskının bilançosuna ilişkin bilgi paylaşıldı.

Buna göre, baskın sırasında 71 yaşında bir yaşlı ve 12 yaşında bir çocuğun da aralarında bulunduğu 27 kişi yaralandı. Bunlardan 8'i gerçek, 14’ü plastik mermi, 5'i de şarapnel parçasıyla yaralanırken, 31 kişi de göz yaşartıcı gaz bombasından etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdi.

İsrail askerleri, baskın sırasında en az 3 kişiyi gözaltına alırken bir döviz bürosunu da bastı. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, döviz bürosundaki para, belge ve teçhizata el koyduktan sonra kentten çekildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA