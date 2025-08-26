ABD'li Siyasetçiden Kan Donduran Video! Kur'an-ı Kerim Yakıp Elinde Silahla Müslümanları Hedef Aldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD'de Donald Trump yönetimiyle beraber göçmen ve azınlıklara yönelik nefret suçları artarken, bu tavrı doğrudan siyasi yetkililer bile benimseyebiliyor. Son olarak Cumhuriyetçi Parti Temsilciler Meclisi adayı Valentina Gomez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Müslümanları hedef alarak tepki topladı.

MÜSLÜMANLARI HEDEF GÖSTERDİ

Kolombiya doğumlu bir göçmen olan Gomez, paylaştığı videoda elindeki silahla Kur'an-ı Kerim'i yakıp kameraya bakarak Müslümanlara doğrudan tehditler sarf etti. Valentina Gomez, İslam'ın tamamen yok edilmesi gerektiğini savunarak "Unutmayın Davut, Calut için dua etmemişti. Müslümanları öldürdü" ifadelerini kullandı.

Kolombiya doğumlu bir göçmen olan Gomez, skandal paylaşımında ayrıca "ABD Hristiyan bir ülke, o yüzden terörist Müslümanlar 57 Müslüman ülkeden herhangi birine gidebilir" dedi. Videonun sonunda da yanmış Kur'an-ı Kerim’in yanında poz veren siyasetçiye sosyal medyada tepki yağdı.

HER DİNDEN İNSAN TEPKİ GÖSTERDİ

Gomez'in bir siyasetçi olarak açıkça nefret söylemi yaydığını ve masum insanları hedef haline getirdiğini vurgulayan sosyal medya kullanıcıları arasında yalnızca Müslümanlar değil her dinden birçok kişi vardı. Bazı Hristiyan kullanıcılar da hiçbir dine hakaret edilemeyeceğini savunarak Gomez'in yaptığının masum insanlara çok büyük bir zarar verebileceğini söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi