Hastane Katliamı Sonrası Bilanço Ağırlaştı! Gazze'de Can Kaybı Giderek Artıyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları 7 Ekim 2023'ten beri aralıksız sürerken, dün Nasır Hastanesi'ne düzenlenen saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti ya da yaralandı. Ölen ve yaralananların birçoğunun gazeteci ve yardıma gelen itfaiyeciler olduğu belirtilirken, Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan son durumla ilgili açıklama geldi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 75 sivilin cansız bedeni ile 370 yaralının getirildiği aktarıldı. Bakanlık ayrıca, İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana 10 bin 975 Filistinlinin öldürüldüğünü, 46 bin 588 Filistinlinin de yaralandığını bildirdi.

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ortaya çıkan bilançonun da aktarıldığı açıklamada, toplam can kaybının 62 bin 819'a, yaralı sayısının 158 bin 629'a yükseldiği kaydedildi.

YARDIM DAĞITIM NOKTALARINA SALDIRIYORLAR

İsrail'in yardım noktalarına saldırılar düzenlemeye devam ettiğini de açıklayan Filistin Sağlık Bakanlığı, 24 saat içinde 17 cansız bedenin hastanelere ulaştığını, 122 kişinin yaralandığını duyurdu. Açıklamada, "Yardım dağıtım bölgelerinden hastanelere ulaşan cenaze sayısı 2 bin 140'a, yaralı sayısı ise 15 bin 737'ye yükseldi" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA