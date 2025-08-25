Netanyahu’dan Hastane Katliamına 'Trajik Kaza' Savunması

İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze’de 20 sivilin ölümüne neden olan hastane saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Netanyahu katliama 'trajik kaza' demekle yetindi.

Netanyahu’dan Hastane Katliamına 'Trajik Kaza' Savunması
İsrail bu sabah Gazze’nin güneyindeki Nasır Hastanesi’ne iki saldırı birden düzenlemiş, dördü gazeteci, biri sivil arama kurtarma ekibi olmak üzere kişinin ölümüne neden olmuştu. Hastaneye düzenlenen ikinci saldırı, Mısır televizyonu canlı yayındayken görüntülenmişti.

NETANYAHU'DAN AÇIKLAMA GELDİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, X hesabından yaptığı açıklamada, saldırının kaza olduğunu savundu.

Netanyahu'nun açıklaması şöyle: "İsrail, bugün Gazze’deki Nasır Hastanesi’nde meydana gelen trajik kazadan derin üzüntü duymaktadır. İsrail gazetecilerin, sağlık çalışanlarının ve tüm sivillerin çalışmalarını değer vermektedir. Askeri yetkililer, kapsamlı bir soruşturma yürütüyor. Bizim savaşımız Hamas teröristleriyle. Meşru hedefimiz, Hamas’ı yenilgiye uğratmak ve rehinelerimizi evlerine getirmektir."

