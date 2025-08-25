Trump Pentagon’a Yeni İsim Buldu: 'Savaş Bakanlığı'

ABD Başkanı Trump, Pentagon’un adını değiştirmeye hazırlanıyor. Savunma Bakanlığı isminin gerçeği yansıtmadığını savunan Trump, bakanlığın yeniden 'Savaş Bakanlığı' olarak adlandırılabileceğini söyledi.

Son Güncelleme:
Trump Pentagon’a Yeni İsim Buldu: 'Savaş Bakanlığı'
ABD Başkanı Donald Trump, ABD Savunma Bakanlığının adını "Savaş Bakanlığı" olarak değiştirmeyi düşündüğünü açıkladı. Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'u Oval Ofis'te ağırladığı görüşmede, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Trump, konuya ilişkin şunları dedi:

"Biz ona Savunma Bakanlığı diyoruz ama muhtemelen adını değiştireceğiz. Sanırım yakında bu konuda sizi bilgilendireceğiz. Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı zamanında Savaş Bakanlığı olarak adlandırılıyordu. Bana göre gerçekte de öyle. İçimden bir his, bu bakanlığın adını değiştireceğimizi söylüyor."

İLGİLİ KİŞİLERLE GÖRÜŞMÜŞ

Trump, bu konuda ilgili kişilerle görüştüğünü kaydederek, birkaç hafta içinde Savunma Bakanlığının isminin değişip değişmeyeceğiyle ilgili kararı duyurabileceğini belirtti. ABD Başkanı daha önceki açıklamalarında da Savunma Bakanlığı yerine 'Savaş Bakanlığı' ifadesini kullanmayı tercih edeceğini söylemişti.

Kaynak: AA

