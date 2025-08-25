ABD'de Başkanı Trump'tan İsrail'in Gazeteci Katliamına İlginç Yorum: Önce 'Bilmiyorum' Sonra 'Memnun Değilim' Dedi

İsrail'in bugünkü hastane saldırısında 5 gazeteci de hayatını kaybederken, ABD Başkanı Donald Trump bu saldırıyı bilmediğini söyledi. Ardından sözlerine devam eden Trump, "Bundan memnun değilim. Aynı zamanda bunları görmek de istemiyorum. Bu kabusa bir son vermeliyiz” dedi.

Son Güncelleme:
Gazze’ye insanlık dışı saldırılarını sürdüren İsrail, bir kez daha hastane vurdu. Saldırıda 5 gazeteci dahil 20 kişi hayatını kaybederken, yaşananlar ABD Başkanı Donald Trump’a da soruldu.

Trump, "İsrail Gazze'deki bir hastaneyi bombaladı, 5 gazeteci dahil 20 kişi öldü. Ne dersiniz?" şeklindeki soruya, "Bu ne zaman oldu? Bilmiyordum." diye karşılık verdi.

Açıklamalarının devamında ABD Başkanı Trump, "Bundan memnun değilim. Aynı zamanda bunları görmek de istemiyorum. Bu kabusa bir son vermeliyiz” dedi.

Kaynak: AA

İsrail Donald Trump Gazze Gazeteci
