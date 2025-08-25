ABD'de Başkanı Trump'tan İsrail'in Gazeteci Katliamına İlginç Yorum: Önce 'Bilmiyorum' Sonra 'Memnun Değilim' Dedi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gazze’ye insanlık dışı saldırılarını sürdüren İsrail, bir kez daha hastane vurdu. Saldırıda 5 gazeteci dahil 20 kişi hayatını kaybederken, yaşananlar ABD Başkanı Donald Trump’a da soruldu.

Trump, "İsrail Gazze'deki bir hastaneyi bombaladı, 5 gazeteci dahil 20 kişi öldü. Ne dersiniz?" şeklindeki soruya, "Bu ne zaman oldu? Bilmiyordum." diye karşılık verdi.

Açıklamalarının devamında ABD Başkanı Trump, "Bundan memnun değilim. Aynı zamanda bunları görmek de istemiyorum. Bu kabusa bir son vermeliyiz” dedi.

