Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın elinde son dönemde görülen morlukla alakalı açıklama yaptı. Başkanın tedavi gördüğü iddiaları hakkında Washington, "Sık el sıkışma ve aspirin kullanımı nedeniyle oluyor" dedi.

Son dönemde hareketli bir diplomasi trafiği yürüten ve hem politik dengeleri hem de küresel piyasaları etkileyen ABD Başkanı Donald Trump'ın elinde oluşan morluk sosyal medyada gündem oldu. Bunun arkasından basında da Trump'ın sağlığı ile alakalı spekülasyonların artmasının arkasından Beyaz Saray'dan açıklama geldi.

Elindeki Morluklar Hakkında Beyaz Saray'dan Açıklama: Trump Tedavi mi Görüyor? - Resim : 1

'ÇOK EL SIKIŞIYOR'

Beyaz Saray, Trump'ın elindeki morluğun sık sık el sıkışmasından ve standart kardiyovasküler tedbir kapsamında kullandığı aspirinden kaynaklandığını iddia etti. Trump'ın doktoru Sean Barbabella da yaptığı açıklamada, "Bu durum, sık sık el sıkışmaktan ve standart bir kardiyovasküler önleme rejiminin parçası olarak alınan aspirin kullanımından kaynaklanan hafif yumuşak doku tahrişiyle tutarlıdır. Bu, aspirin tedavisinin iyi bilinen ve zararsız bir yan etkisidir" dedi.

Trump'ın eski doktoru Temsilciler Meclisi üyesi Ronny Jackson ise, Trump'ın "bu ülkenin gördüğü en sağlıklı başkan" olduğunu yineledi.

'TEDAVİ GÖRÜYOR' İDDİASI

Trump'ın Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'u Beyaz Saray'da karşıladığı sırada elindeki morluk bir kez daha dikkat çekerken, Trump'ın damar yoluyla tedavi gördüğü ya da düzenli kan testleri yaptırdığı yönünde iddialar ortaya atıldı.

Elindeki Morluklar Hakkında Beyaz Saray'dan Açıklama: Trump Tedavi mi Görüyor? - Resim : 2

NE OLMUŞTU?

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, geçtiğimiz ay ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, Trump'a "alt bacaklarında hafif şişlik" fark etmesinin ardından yapılan muayene sonrası bir kan dolaşımı sorunu olan "kronik venöz yetmezlik" teşhisi konulduğunu bildirmişti. Kronik venöz yetmezliğin özellikle 70 yaş üstü bireylerde sık görülen bir durum olduğu aktarılmış, Trump'ın sağlık durumunun mükemmel olduğu belirtilmişti.

Kaynak: İHA

