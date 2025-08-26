İngiltere'de Belediyeler Borç Kıskacında: Kamu Binaları Satışa Çıkıyor

Birleşik Krallık'ta belediyeler, 122 milyar sterline ulaşan borçlar nedeniyle okullar, spor tesisleri ve bakım evleri gibi kamuya ait binaları satıyor. Uzmanlar, bu satışların geri dönüşü olmayan kayıplar yarattığını belirtiyor. Hükümet sistemin işlemediğini kabul ederken, bazı belediyeler borç affı talep etti.

Birleşik Krallık'taki belediyeler, artan mali baskılar nedeniyle kamuya ait yüzlerce binayı elden çıkarmaya başladı. Satışa sunulan mülkler arasında okullar, kreşler, yaşlı bakım evleri, spor tesisleri, bir boks kulübü ve 2012 Londra Olimpiyatları’ndan kalan binicilik merkezi gibi toplumsal öneme sahip yapılar bulunuyor.

BELEDİYE BORCU 122 MİLYAR STERLİNE ULAŞTI

BBC’nin yayımladığı kapsamlı bir araştırma, ülke genelindeki belediyelerin toplam borcunun 122 milyar sterlini bulduğunu ortaya koydu. Son iki yılda yalnızca sosyal konutlar dışında kalan taşınmazlardan 2,9 milyar sterlinlik satış yapıldığı bildirildi.

'BİR KEZ SATILDI MI GERİSİ GELMEZ'

Yerel Yönetim Bilgi Birimi (LGIU) CEO’su Dr. Jonathan Carr-West, bu durumun kamu için telafisi mümkün olmayan bir kayıp anlamına geldiğini söyledi. Carr-West, “Kamu malları bir kez satıldığında geri gelmez. Bu, kamu değerinin özel sermayeye geçmesi anlamına geliyor” diyerek sürecin ciddiyetine dikkat çekti.

HÜKÜMETTEN ‘SİSTEM İŞLEMİYOR’ AÇIKLAMASI

Birleşik Krallık hükümeti, belediye finansman sisteminin sağlıklı işlemediğini resmen kabul etti. Başbakan Keir Starmer, mevcut fonlama yapısının kökten değiştirileceğini duyurdu. Ancak bu açıklamalar, bazı belediyeler için yetersiz kalıyor.

BORÇ AFFI ÇAĞRISI

Croydon gibi bazı belediyeler, içinde bulundukları mali çıkmazdan kurtulmanın tek yolunun merkezi hükümetin borçları silmesi olduğunu savunuyor. Uzmanlara göre durum oldukça kritik. Dr. Carr-West, mevcut gidişatın devam etmesi halinde önümüzdeki beş yıl içinde belediyelerin üçte birinin iflas riskiyle karşı karşıya kalabileceğini ifade etti.

KAMU MALLARI ELDEN GİDİYOR, GELECEK BELİRSİZ

Belediyelerin mali krizle mücadele adına varlıklarını satması, uzun vadede toplum hizmetlerinin zarar görmesine yol açabilir. Okuldan spor merkezine kadar pek çok yapının özel mülkiyete geçmesi, sosyal devlet anlayışını zedeliyor. Sürecin nasıl evrileceği, hükümetin atacağı adımlara bağlı olacak.

