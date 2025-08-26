AB’den Pasaport Sahiplerine Kötü Sürpriz: Avrupa’ya Giriş Ücreti 3 Kat Birden Artıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği bütçesine ek kaynak sağlamak amacıyla vize muafiyetine sahip yolcuların ödeyeceği giriş ücretini artırmayı planlıyor. Buna göre, halihazırda 7 Euro olan ücretin 20 Euro’ya çıkarılması gündemde.

AB’YE VİZESİZ GİRİŞTE YENİ DÖNEM

AB yetkililerinden alınan bilgiye göre, "Avrupa Seyahat Bilgi ve Yetkilendirme Sistemi" (ETIAS) kapsamında uygulanacak yeni ücret sistemi 2026 yılının son çeyreğinde devreye girecek. Düzenleme, İrlanda hariç tüm AB ülkeleriyle birlikte İzlanda, Norveç, Lihtenştayn ve İsviçre’yi kapsayacak.

Bu değişiklikten, vize muafiyetiyle Avrupa’ya seyahat eden Türkiye vatandaşları da etkilenecek. Dolayısıyla yeşil ve gri pasaport sahipleri, AB ülkelerine giriş için artık 20 Euro ödemek zorunda kalacak.

18 YAŞ ALTI VE 70 YAŞ ÜSTÜ MUAF

Mevcut uygulamada 18 yaşından küçük ve 70 yaşından büyük yolcular ETIAS ücretinden muaf tutuluyor. Ancak diğer yolcular için giriş izni başvurusu sırasında ödeme zorunlu olacak.

AB’NİN BÜTÇE PLANIYLA BAĞLANTILI

Komisyon’un teklifi, AB’nin 2028-2034 dönemini kapsayan Çok Yıllı Mali Çerçevesi (MFF) ile birlikte sunuldu. "Öz kaynaklar" olarak adlandırılan yeni bütçe gelirlerinin artırılması hedeflenirken, sadece ETIAS ücretindeki artışla yılda 300 milyon Euro ek gelir sağlanması planlanıyor.

ONAY SÜRECİ BAŞLADI

Komisyon’un önerisi Avrupa Parlamentosu ve Konsey’e sunuldu. Diğer öz kaynak düzenlemelerinden farklı olarak, ETIAS ücret artışının hayata geçmesi için tüm üye ülkelerin oybirliği gerekmiyor.

Kaynak: Haber Merkezi