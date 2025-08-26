Hindistan'ın En Zengin Ailesine 'Hayvan İstismarı' Davası! İddialar Kan Dondurdu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hindistan'ın en zengin insanı olan milyarder iş insanı Mukesh Ambani'nin hayır kurumu hakkında bir soruşturma başlatıldı. Hindistan Yüksek Mahkemesi, hayır kurumu Reliance Foundation tarafından işletilen Vantara Yaban Hayatı Kurtarma Parkı hakkında harekete geçti. Mahkeme, hayvanların yasa dışı yollarla elde edilip kötü muameleye maruz bırakıldığı iddialarını işaret etti.

Gujarat eyaletinin Jamnagar kentinde bulunan ve Mukesh Ambani'nin küçük oğlu Anant Ambani’nin öncülüğünde yürütülen proje, Ambani ailesinin en prestijli yatırımlarından biri olarak tanımlanırken, şimdiye dek binlerce hayvanın kurtarıldığı ve dünyanın en büyük fil hastanesi inşa edildiği biliniyor.

HAYVAN HAKLARI SAVUNUCULARI HAREKETE GEÇTİ

Hayvan hakları savunucuları ve sivil toplum kuruluşları tarafından açılan "hayvan istismarı" davaları sonrası soruşturma kararı alan Yüksek Mahkeme, fillerin edinilme süreçleri, hayvanların gösteri amaçlı olup olmadığı ve kurumun Hindistan Vahşi Yaşam Koruma Yasası'na uygunluk durumunun araştırılmasını istedi.

HÜKÜMET DESTEKLİ 'FİL BAKIMEVİ'

Hükümetin de destek verdiği Vantara Yaban Hayatı Kurtarma Parkı, 150 binden fazla hayvana ev sahipliği yaparken, projenin bir parçası olan Fil Refahı Vakfı da 998 dönümlük alanıyla dünyanın en büyük kurtarılmış fil bakımevi olduğunu söylüyor.

