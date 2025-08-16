Dünyanın En Zengin Kadını Oldu! Adını Kimse Bilmiyor Ama Serveti Akıl Almaz

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD’nin perakende devi Walmart’ın kurucusu Sam Walton’ın kızı Alice Walton, 101 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin kadını oldu. İsmi kamuoyunda çok sık duyulmasa da Walton, sessiz ama etkili yükselişiyle dikkat çekiyor.

WALMART’IN KIZI DÜNYANIN ZİRVESİNDE

Arkansas doğumlu 75 yaşındaki Walton, uzun yıllar listenin zirvesinde yer alan L’Oreal varisi Françoise Bettencourt Meyers’i geride bırakarak dünyanın en zengin kadını unvanını aldı. Forbes verilerine göre Walton’un serveti, 2024 yılında Walmart hisselerinin yüzde 40 değer kazanmasıyla 28,7 milyar dolar artarak 101 milyar dolara ulaştı.

101 MİLYAR DOLARLIK SERVET

Sam Walton’ın vefatından önce şirket hisselerini aile ortaklığına devretmesiyle, Alice Walton kardeşleri Rob ve Jim Walton ile yeğeni Lukas Walton’la birlikte neredeyse 400 milyar dolarlık dev aile servetinin paydaşları arasına girdi.

SANAT VE HAYIRSEVERLİK ÖN PLANDA

Walton, elde ettiği serveti yalnızca kişisel zenginlik olarak görmüyor. Andy Warhol, Georgia O’Keeffe ve Norman Rockwell gibi sanatçıların eserlerini içeren büyük bir özel koleksiyona sahip. Ayrıca, memleketinde bu yıl faaliyete geçen Alice L. Walton Tıp Fakültesi’ni finanse ederek eğitime yatırım yapıyor. Fakültenin ilk beş dönemindeki öğrencilerin tüm eğitim masraflarını da üstlendi.

KADIN MİLYARDERLER İÇİNDE ÖNEMLİ ÖRNEK

Dünyadaki milyarderlerin yalnızca yüzde 13’ünü kadınlar oluştururken, Alice Walton’un hikâyesi bu dengesiz tabloyu değiştirebilecek güçlü bir örnek olarak görülüyor.

