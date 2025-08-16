En Yüksek ve En Düşük Asgari Ücret Veren Ülkeler Belli Oldu! Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dünya genelinde milyonlarca kişi, geçimini asgari ücretle sağlıyor. Ancak bu rakam, ülkeden ülkeye büyük farklılık gösteriyor. Eurostat’ın yayımladığı son verilere göre, bazı ülkeler çalışanlarına oldukça yüksek asgari ücret verirken, bazılarında ise rakamlar oldukça düşük seviyelerde kalıyor.

Türkiye’de asgari ücretin yoksulluk sınırının altında olması uzun süredir tartışma konusu olurken, 2025 yılı için beklenen ara zammın yapılmaması da tepkilere yol açmıştı. Avrupa Birliği ülkeleri arasında yapılan araştırma, en yüksek ve en düşük asgari ücrete sahip ülkeleri net bir şekilde ortaya koydu. İşte en yüksek ve en düşük asgari ücret veren ülkeler ve Türkiye'nin sıralaması...

İŞTE DÜNYADA EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK ASGARİ ÜCRETLER

1- En Yüksek Grup (1.500 € üzeri)

-Lüksemburg: 2.571 €

-İrlanda: 2.282 €

-Hollanda: 2.246 €

-Almanya: 2.161 €

-Belçika: 2.112 €

-Fransa: 1.802 €

2- Orta Grup (1.000–1.500 €)

-İspanya: 1.381 €

-Slovenya: 1.278 €

-Polonya: 1.100 €

-Litvanya: 1.038 €

-Yunanistan: 1.027 €

-Portekiz: 1.015 €

-Kıbrıs: 1.000 €

3- Düşük Grup (600–999 €)

-Hırvatistan: 970 €

-Malta: 961 €

-Estonya: 886 €

-Çekya: 841 €

-Slovakya: 816 €

-Letonya: 740 €

-Macaristan: 727 €

-Karadağ: 670 €

-Sırbistan: 618 €

4- Çok Düşük Grup (600 € altı)

-Kuzey Makedonya: 584 €

-Türkiye: 558 €

-Bulgaristan: 551 €

-Ukrayna: 164 €

-Moldova: 285 €

