Sürücüler İçin Yeni Düzenleme! Karayollarındaki Hız Sınırı ve Levhalar Sil Baştan Değişiyor

Karayollarındaki hız sınırları ve trafik levhaları yeniden düzenleniyor. Resmi Gazete’de yayımlanan genelgeye göre, mevcut uygulamalar güncel standartlara uygunluk, görünürlük ve sürücü davranışlarına etkisi açısından yeniden değerlendirilecek.

HIZ SINIRLARI VE LEVHALAR DEĞİŞİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan genelgede, karayollarındaki hız sınırı ve hız sınırı sonu levhaları ile diğer trafik işaretlerinin yeniden ele alınacağı belirtildi. Özellikle yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollar başta olmak üzere, ülke genelinde hız sınırlarının düşürüldüğü noktalar yeniden incelenecek.

BM’NİN TRAFİK GÜVENLİĞİ HEDEFLERİNE UYUM

Genelgede, Birleşmiş Milletler’in 2030 yılına kadar trafik kazalarına bağlı can kayıplarını yüzde 50 azaltma hedefinin Türkiye’de de uygulandığı hatırlatıldı. Bu kapsamda 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve üç aşamalı eylem planlarının yürürlükte olduğu vurgulandı.

YAYA GEÇİTLERİNE DE DÜZENLEME GELİYOR

Meskun mahal dışındaki hemzemin yaya geçitleri de denetlenecek. Standartlara uymayan geçitler kaldırılacak, yalnızca okul ve hastane gibi istisnai bölgelerde uygulama devam edecek. Ayrıca orta refüj açıklıkları kapatılarak güvenlik artırılacak.

1 EYLÜL’E KADAR TAMAMLANMASI BEKLENİYOR

Yeni düzenlemeler, İçişleri Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda hayata geçirilecek. Belediyeler ve ilgili bakanlıkların da katılımıyla yürütülecek çalışmaların, öncelikli yollarda 1 Eylül’e kadar, diğer tüm yollarda ise 31 Aralık’a kadar tamamlanması planlanıyor.

TRAFİK LEVHALARINDA YENİ İLKELER

Karayollarında kullanılacak trafik işaret levhaları, "Mümkün olduğunca az ama gerektiği kadar çok olmalı" ilkesiyle standardize edilecek. Böylece sürücüler için daha anlaşılır ve düzenli bir trafik işaretleme sistemi oluşturulması hedefleniyor.

Kaynak: AA