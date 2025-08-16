Fitch’ten TCMB’nin Enflasyon Raporu Sonrası Faiz Tahmini
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) açıkladığı enflasyon raporunun ardından uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’ten dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Fitch, temmuzda yüzde 33,5’e gerileyen enflasyona dikkat çekerek, politika faizinin 2025 yılı sonunda yüzde 35 seviyesine ineceğini öngördü.
TCMB Başkanı Fatih Karahan, geçtiğimiz perşembe günü düzenlenen Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı’nda 2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 25-29 aralığında olacağını, 2026 sonunda ise yüzde 13-19 seviyelerine gerileyeceğini tahmin ettiklerini açıklamıştı. Karahan ayrıca 2027 yılında enflasyonun yüzde 9’a geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngördüklerini ifade etmişti.
SIKI PARA POLİTİKASI VURGUSU
Karahan, enflasyondaki düşüş sürecinde ara hedeflerin belirlendiğini ve dezenflasyon için sıkı para politikasının kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulamıştı. Bu kapsamda temmuz ayında politika faizi 300 baz puan indirilerek yüzde 43’e çekilmişti.
FITCH'İN ÖNGÖRÜSÜ
Rapora ilişkin değerlendirmede bulunan Fitch, Türkiye’nin enflasyonda kademeli bir düşüş sürecine girdiğine dikkat çekti. Kuruluş, 2025 yılı sonunda politika faizinin yüzde 35 seviyesine ineceğini tahmin etti.
