Bakan Şimşek'ten Piyasaların Enflasyon Beklentisine İlk Yorum

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) yıl sonu enflasyon tahminini 2025 yılı yüzde 25-29, 2026 için ise yüzde 13-19 olarak belirlemesinin ardından piyasaların beklentisi de yüzde 29,69 seviyesine yükseldi. Katılımcıların yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,66 olmuştu.

Piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 23,39 iken, bu anket döneminde yüzde 22,84 olarak kayıtlara geçti. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 17,08 iken, bu anket döneminde yüzde 16,92 oldu.

‘ENFLASYON DÜŞTÜKÇE PİYASLARIN BEKLENTİSİ MERKEZLE YAKINSAYACAK’

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından piyasanın enflasyon beklentisi verilerinin ardından değerlendirmelerini paylaştı. Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı yorumda, “Piyasanın 12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentileri geriliyor. Gerçekleşmelere duyarlı olan beklentilerin, enflasyon düştükçe Merkez Bankası tahminlerine daha da yakınsamasını öngörüyoruz. Bu sayede azalan katılıklar dezenflasyona ilave destek sağlayacaktır” dedi.

