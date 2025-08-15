Merkez Bankası Temmuz Ayı Bütçe Verilerini Yayımladı: 7 Ayda Trilyonluk Açık!

Hazine ve Maliye Bakanlığı' bütçe gerçekleşmelerine ilişkin temmuz verilerini açıkladı. Merkez'in paylaştığı verilere göre, ocak-temmuz döneminde bütçe 1 trilyon 4,3 milyar TL açık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin ‘Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri’ verilerini yayımladı. Merkez’in yayımladığı verilere göre, ocak-temmuz döneminde bütçe açığı bütçe açığı 1 trilyon 4,3 milyar TL olarak kayıtlara geçti.

Bakanlığın verilerinde 2025 yılı Temmuz ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 120,8 milyar TL, bütçe gelirleri 1 trilyon 96,9 milyar TL ve bütçe açığı 23,9 milyar TL olarak belirlendi.

GİDER ÇOK, GELİR AZ

Faiz dışı bütçe giderleri ise 986,2 milyar TL olurken, faiz dışı fazla ise 110,7 milyar TL olarak gerçekleşti.

2025 yılı Ocak-Temmuz döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 7 trilyon 699,8 milyar TL, bütçe gelirleri 6 trilyon 695,5 milyar TL ve bütçe açığı 1 trilyon 4,3 milyar TL olarak gerçekleşti.

Faiz dışı bütçe giderleri 6 trilyon 453,8 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 241,7 milyar TL oldu.

Kaynak: AA

