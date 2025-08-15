2,5 Milyon Kilometre Yaptı! Efsane Otomobilin Dayanıklılık Sırrı Ortaya Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dünyanın en yüksek kilometreye sahip araçları arasında yer alan pikap, Toyota’nın sağlamlık konusundaki ününü bir kez daha pekiştirdi.

DÜZENLİ BAKIM ÖNEM TAŞIYOR

Neal, aracı 201 bin kilometredeyken satın aldığını ve uzun ömürlü kullanımın anahtarının düzenli bakım olduğunu belirtiyor. Zamanında yapılan yağ değişimleri ile motor, şanzıman ve diğer önemli parçaların periyodik kontrolünün, bu rekorun en önemli faktörü olduğunu vurguluyor.

2 MİLYON 100 BİN KİLOMETREDE DEĞİŞTİ

Orijinal motor, kilometre rekorunun büyük bölümünde sorunsuz çalışırken, şanzıman ancak 2 milyon 100 bin kilometrede değiştirildi. Bu performans, Toyota mühendislerinin de ilgisini çekti. Marka, Tacoma’yı merkeze getirerek aracın dayanıklılığını incelemek üzere detaylı testlere tabi tutma kararı aldı.

