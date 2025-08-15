2,5 Milyon Kilometre Yaptı! Efsane Otomobilin Dayanıklılık Sırrı Ortaya Çıktı

ABD’li kamyon şoförü Mike Neal’a ait 2008 model Toyota Tacoma, ulaştığı 2 milyon 500 bin kilometreyle otomotiv dünyasında dikkatleri üzerine çekti.

Son Güncelleme:
2,5 Milyon Kilometre Yaptı! Efsane Otomobilin Dayanıklılık Sırrı Ortaya Çıktı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dünyanın en yüksek kilometreye sahip araçları arasında yer alan pikap, Toyota’nın sağlamlık konusundaki ününü bir kez daha pekiştirdi.

2,5 Milyon Kilometre Yaptı! Efsane Otomobilin Dayanıklılık Sırrı Ortaya Çıktı - Resim : 1

DÜZENLİ BAKIM ÖNEM TAŞIYOR

Neal, aracı 201 bin kilometredeyken satın aldığını ve uzun ömürlü kullanımın anahtarının düzenli bakım olduğunu belirtiyor. Zamanında yapılan yağ değişimleri ile motor, şanzıman ve diğer önemli parçaların periyodik kontrolünün, bu rekorun en önemli faktörü olduğunu vurguluyor.

2,5 Milyon Kilometre Yaptı! Efsane Otomobilin Dayanıklılık Sırrı Ortaya Çıktı - Resim : 2

2 MİLYON 100 BİN KİLOMETREDE DEĞİŞTİ

Orijinal motor, kilometre rekorunun büyük bölümünde sorunsuz çalışırken, şanzıman ancak 2 milyon 100 bin kilometrede değiştirildi. Bu performans, Toyota mühendislerinin de ilgisini çekti. Marka, Tacoma’yı merkeze getirerek aracın dayanıklılığını incelemek üzere detaylı testlere tabi tutma kararı aldı.

Borsa İstanbul’dan Dört Hisseye Yasak KararıBorsa İstanbul’dan Dört Hisseye Yasak KararıEkonomi

Soğuk Algınlığı Sanıldı, Ölümcül Hastalık Çıktı! 26 Yaşındaki Gence 1 Yıl Ömür BiçildiSoğuk Algınlığı Sanıldı, Ölümcül Hastalık Çıktı! 26 Yaşındaki Gence 1 Yıl Ömür BiçildiYaşam

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Otomobil Araba
Son Güncelleme:
Beşiktaş ve Fenerbahçe'den Tarihi Galibiyet! UEFA Ülke Puanı Sıralaması Güncellendi, Bakın Türkiye Kaçıncı Sıraya Yükseldi? UEFA Ülke Puanı Sıralaması Güncellendi
Bugün Son Gündü... Memur-Sen'den Zam Açıklaması! Kriz mi Var? Memur-Sen'den Zam Açıklaması! Kriz mi Var?
Dev Banka Tarih Verdi: Altında Yeni Rekor Yolda, Piyasaları Kasıp Kavuracak! Dev Bankadan Korkutan Altın Tahmini
SGK'dan Milyonlarca Kişiye Müjde! Emekli Promosyonlarında Yeni Dönem: Artık Onlarda Alabilecek SGK'dan Milyonlarca Kişiye Müjde
ÇOK OKUNANLAR
Beşiktaş ve Fenerbahçe'den Tarihi Galibiyet! UEFA Ülke Puanı Sıralaması Güncellendi, Bakın Türkiye Kaçıncı Sıraya Yükseldi? UEFA Ülke Puanı Sıralaması Güncellendi
Aşiret Düğünüyle Düşmanları Çatlatmıştı... Aleyna Dalveren'in 4 Aylık Evliliği Bitiyor! '5 Kiloluk Altınımı Geri Ver' Aleyna Dalveren'in 4 Aylık Evliliği Bitiyor!
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney Gözaltına Alındı: 44 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı Beyoğlu Belediye Başkanı Gözaltına Alındı
AKP'ye Geçince Tebrik Etti Ama... Onlar Unutsa da Arşiv Unutmadı! AKP'li Seda Sarıbaş ile Özlem Çerçioğlu Gerginliği Gündemde AKP'ye Geçince Tebrik Etti Ama... Onlar Unutsa da Arşiv Unutmadı
Skandal Tekrarlandı! Bakanlık İfşa Etti: Aynı Markadan Yine Domuz Eti Çıktı Skandal Tekrarlandı! Bakanlık İfşa Etti: Aynı Markadan Yine Domuz Eti Çıktı