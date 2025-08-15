Sürücüler Dikkat! Uzmanı Uyardı: Cebinizin Yanmaması İçin Yola Çıkmadan Önce Mutlaka Kontrol Edin

Sıcak yaz günlerinde birçok sürücü, modern araç üreticilerinin önerilerini dikkate alarak motoru çalıştırır çalıştırmaz yola çıkıyor.

Sürücüler Dikkat! Uzmanı Uyardı: Cebinizin Yanmaması İçin Yola Çıkmadan Önce Mutlaka Kontrol Edin
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Otomobil firmaları, yaz aylarında motoru ısıtmaya gerek olmadığını savunsa da, uzmanlar bunun yanıltıcı olabileceğini açıkladı.

Sürücüler Dikkat! Uzmanı Uyardı: Cebinizin Yanmaması İçin Yola Çıkmadan Önce Mutlaka Kontrol Edin - Resim : 1

BÜYÜK MASRAFA YOL AÇABİLİR

Motor parçalarının yağlanmasının düzgün şekilde gerçekleşmesi için kısa süreli bir ısınma işleminin şart olduğunu belirten uzmanlar, bu küçük adımın motor ömrünü uzatacağını ve ileride masraflı onarımlardan kaçınmayı sağlayacağını söyledi.

Sürücüler Dikkat! Uzmanı Uyardı: Cebinizin Yanmaması İçin Yola Çıkmadan Önce Mutlaka Kontrol Edin - Resim : 2

Uzmanlara göre, mevsim fark etmeksizin motoru birkaç dakika çalıştırmak, uzun vadede araç sağlığı için kritik bir önlem.

Yatağınızdaki Sarı Lekeleri 5 Dakikada Uçuruyor! Deneyen Gözlerine İnanamıyorYatağınızdaki Sarı Lekeleri 5 Dakikada Uçuruyor! Deneyen Gözlerine İnanamıyorYaşam

2,5 Milyon Kilometre Yaptı! Efsane Otomobilin Dayanıklılık Sırrı Ortaya Çıktı2,5 Milyon Kilometre Yaptı! Efsane Otomobilin Dayanıklılık Sırrı Ortaya ÇıktıEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Otomobil Araba
Bugün Son Gündü... Memur-Sen'den Zam Açıklaması! Kriz mi Var? Memur-Sen'den Zam Açıklaması! Kriz mi Var?
Dev Banka Tarih Verdi: Altında Yeni Rekor Yolda, Piyasaları Kasıp Kavuracak! Dev Bankadan Korkutan Altın Tahmini
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Neşteri Vurdu: 107 Ürün Hakkında Toplatılma Kararı! 107 Ürün Hakkında Toplatılma Kararı!
Merkez Bankası Temmuz Ayı Bütçe Verilerini Yayımladı: 7 Ayda Trilyonluk Açık! Merkez Bankası Temmuz Ayı Bütçe Verilerini Yayımladı: 7 Ayda Trilyonluk Açık!
Aşiret Düğünüyle Düşmanları Çatlatmıştı... Aleyna Dalveren'in 4 Aylık Evliliği Bitiyor! '5 Kiloluk Altınımı Geri Ver' Aleyna Dalveren'in 4 Aylık Evliliği Bitiyor!
2,5 Milyon Kilometre Yaptı! Efsane Otomobilin Dayanıklılık Sırrı Ortaya Çıktı 2,5 Milyon Kilometre Yaptı! Efsane Otomobilin Dayanıklılık Sırrı Ortaya Çıktı
ÇOK OKUNANLAR
Beşiktaş ve Fenerbahçe'den Tarihi Galibiyet! UEFA Ülke Puanı Sıralaması Güncellendi, Bakın Türkiye Kaçıncı Sıraya Yükseldi? UEFA Ülke Puanı Sıralaması Güncellendi
Aşiret Düğünüyle Düşmanları Çatlatmıştı... Aleyna Dalveren'in 4 Aylık Evliliği Bitiyor! '5 Kiloluk Altınımı Geri Ver' Aleyna Dalveren'in 4 Aylık Evliliği Bitiyor!
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney Gözaltına Alındı: 44 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı Beyoğlu Belediye Başkanı Gözaltına Alındı
AKP'ye Geçince Tebrik Etti Ama... Onlar Unutsa da Arşiv Unutmadı! AKP'li Seda Sarıbaş ile Özlem Çerçioğlu Gerginliği Gündemde AKP'ye Geçince Tebrik Etti Ama... Onlar Unutsa da Arşiv Unutmadı
Skandal Tekrarlandı! Bakanlık İfşa Etti: Aynı Markadan Yine Domuz Eti Çıktı Skandal Tekrarlandı! Bakanlık İfşa Etti: Aynı Markadan Yine Domuz Eti Çıktı