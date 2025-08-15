Sürücüler Dikkat! Uzmanı Uyardı: Cebinizin Yanmaması İçin Yola Çıkmadan Önce Mutlaka Kontrol Edin

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Otomobil firmaları, yaz aylarında motoru ısıtmaya gerek olmadığını savunsa da, uzmanlar bunun yanıltıcı olabileceğini açıkladı.

BÜYÜK MASRAFA YOL AÇABİLİR

Motor parçalarının yağlanmasının düzgün şekilde gerçekleşmesi için kısa süreli bir ısınma işleminin şart olduğunu belirten uzmanlar, bu küçük adımın motor ömrünü uzatacağını ve ileride masraflı onarımlardan kaçınmayı sağlayacağını söyledi.

Uzmanlara göre, mevsim fark etmeksizin motoru birkaç dakika çalıştırmak, uzun vadede araç sağlığı için kritik bir önlem.

Kaynak: Haber Merkezi