SSK ve Bağ-Kur Emeklisi İçin Zam Hesapları Başladı: İşte Maaşlara Yansıyacak Zam Oranları

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminleri, Ocak 2026’da milyonlarca emekli ve memurun maaşına yapılacak zam için yol haritası oldu. Masadaki üç senaryoya göre emeklilerin alacağı artış yüzde 7,14 ile 10,56 arasında değişirken, memurlar toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkından da yararlanacak. Kesin oranlar TÜİK’in 3 Ocak’ta açıklayacağı verilerle belli olacak.

GÖZLER OCAK 2026 ZAMMINDA

Emekliler ve memurlar için maaş düzenlemeleri her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yapılıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yalnızca 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alırken, memur ve memur emeklilerinin maaşına toplu sözleşme artışıyla birlikte enflasyon farkı da yansıyor. Bu nedenle yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranı maaşlar üzerinde kritik önem taşıyor.

TCMB’NİN ENFLASYON TAHMİNLERİ

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın açıkladığı projeksiyona göre, yıl sonu enflasyonunun yüzde 25 ila yüzde 29 arasında gerçekleşmesi bekleniyor.

Enflasyonun yüzde 25’te kalması halinde ikinci yarı enflasyonu yüzde 7,14 olacak.

Oranın yüzde 29’a çıkması durumunda ise ikinci yarı enflasyonu yüzde 10,56’ya yükselecek.

Bu oranlar doğrudan maaş zamlarına yansıyacak.

EMEKLİLER İÇİN ZAM ORANLARI

Tahminlere göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayında alacağı maaş zammı %7,14 ile %10,56 arasında değişecek. Kesin oran, 2025’in ikinci yarısına ait enflasyonun açıklanmasının ardından netleşecek.

MEMURLARDA ENFLASYON FARKI DEVREDE

Memurların maaş artışına toplu sözleşme zammının yanı sıra enflasyon farkı da eklenecek.

Enflasyon yüzde 25’te kalırsa memurlara yüzde 2,04 enflasyon farkı yansıyacak.

Oranın yüzde 29’a çıkması halinde fark yüzde 5,30’a yükselecek.

Böylece memurların Ocak zammı, toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkıyla birlikte belirlenecek.

TOPLU SÖZLEŞME SÜRECİ SÜRÜYOR

Memurların 2026-2027 yıllarındaki maaş artışlarını belirleyecek toplu sözleşme görüşmeleri ise devam ediyor. Memur-Sen taleplerini iletirken, hükümet ilk teklifini sundu. Taraflar anlaşmaya varamazsa konu Hakem Kurulu’na taşınacak.

ZAMLAR NE ZAMAN KESİNLEŞECEK?

Emekli ve memur maaş artışları, 2025’in ikinci yarısına ilişkin enflasyon verisiyle netlik kazanacak. TÜİK, bu oranı 3 Ocak 2026’da açıklayacak. Böylece milyonlarca kişinin beklediği Ocak zamları resmileşecek.

Kaynak: Haber Merkezi