Dünyanın En Çok Ziyaret Edilen Şehirleri Belli Oldu! Türkiye’den İki Şehir Listeye Girebildi

Euromonitor, dünyanın en çok ziyaret edilen şehirlerini açıkladı. Listenin zirvesinde Bangkok yer alırken Türkiye’den de iki şehir listeye girmeyi başardı.

Son Güncelleme:
Dünyanın En Çok Ziyaret Edilen Şehirleri Belli Oldu! Türkiye’den İki Şehir Listeye Girebildi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Euromonitor’un verilerine göre, 2024’te dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri belli oldu. Asya şehirlerinin ağırlık kazandığı listede Türkiye’den iki şehir de yer aldı. Listenin zirvesinde, vize dostu uygulamaları ve güçlü turizm stratejileriyle Bangkok bulunuyor. İstanbul ise kültürel zenginliği, tarihi mirası ve stratejik konumuyla ikinci sıraya yükselerek dikkat çekti.

Dünyanın En Çok Ziyaret Edilen Şehirleri Belli Oldu! Türkiye’den İki Şehir Listeye Girebildi - Resim : 1

İşte Euromonitor verilerine göre dünyanın en çok ziyaret edilen 10 şehri:

10. Kuala Lumpur: 16.5 milyon

9. Paris: 17.4 milyon

8. Makao: 18.0 milyon

7. Dubai: 18.2 milyon

6. Antalya: 19.3 milyon

5. Mekke: 19.3 milyon

4. Honq Konq: 20.5 milyon

3. Londra: 21.7 milyon

2. İstanbul: 23.0 milyon

1. Banqkok: 32.4 milyon

En Yüksek ve En Düşük Asgari Ücret Veren Ülkeler Belli Oldu! Türkiye Bakın Kaçıncı SıradaEn Yüksek ve En Düşük Asgari Ücret Veren Ülkeler Belli Oldu! Türkiye Bakın Kaçıncı SıradaEkonomi

Denizin Altındaki Hayalet Şehir: Suya Gömülen Batık Şehir 26 Yıl Sonra Ortaya ÇıktıDenizin Altındaki Hayalet Şehir: Suya Gömülen Batık Şehir 26 Yıl Sonra Ortaya ÇıktıYaşam

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Türkiye
Son Güncelleme:
Beşiktaş'a Premier Lig'den Kanat Takviyesi! Serdal Adalı 25 Milyon Euroluk Yıldızı Getiriyor: Hayırlı Uğurlu Olsun Beşiktaş'a Premier Lig'den Kanat Takviyesi
Bilim Dünyasını Heyecanlandıran Keşif! Türkiye’de İlk Kez Görüldü Türkiye’de İlk Kez Görüldü
Denizin Altındaki Hayalet Şehir: Suya Gömülen Batık Şehir 26 Yıl Sonra Ortaya Çıktı Denizin Altındaki Hayalet Şehir: Suya Gömülen Batık Şehir 26 Yıl Sonra Ortaya Çıktı
Aşiret Düğünüyle Düşmanları Çatlatmıştı... Aleyna Dalveren'in 4 Aylık Evliliği Bitiyor! '5 Kiloluk Altınımı Geri Ver' Aleyna Dalveren'in 4 Aylık Evliliği Bitiyor!
ÇOK OKUNANLAR
AKP'li Şamil Tayyar'dan Çok Konuşulacak İddia! 'CHP Yeni Şoklara Hazır Olsun' AKP'li İsimden Çok Konuşulacak İddia
Balıkesir Sındırgı Beşik Gibi! Bir Kez Daha Sallandı Balıkesir Sındırgı Beşik Gibi! Bir Kez Daha Sallandı
Sürücüler İçin Yeni Düzenleme! Karayollarındaki Hız Sınırı ve Levhalar Sil Baştan Değişiyor Sürücüler İçin Yeni Düzenleme! Karayollarındaki Hız Sınırı ve Levhalar Sil Baştan Değişiyor
Alaska’da Tarihi Buluşmanın Ardından Trump ve Putin'den İlk Açıklamalar Alaska’da Tarihi Buluşmanın Ardından Trump ve Putin'den Açıklama
İbrahim Tatlıses Talimatı Verdi, Dilan Çıtak'a Büyük Şok! İbrahim Tatlıses Talimatı Verdi, Dilan Çıtak'a Büyük Şok!