Dünyanın En Çok Ziyaret Edilen Şehirleri Belli Oldu! Türkiye’den İki Şehir Listeye Girebildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Euromonitor’un verilerine göre, 2024’te dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri belli oldu. Asya şehirlerinin ağırlık kazandığı listede Türkiye’den iki şehir de yer aldı. Listenin zirvesinde, vize dostu uygulamaları ve güçlü turizm stratejileriyle Bangkok bulunuyor. İstanbul ise kültürel zenginliği, tarihi mirası ve stratejik konumuyla ikinci sıraya yükselerek dikkat çekti.

İşte Euromonitor verilerine göre dünyanın en çok ziyaret edilen 10 şehri:

10. Kuala Lumpur: 16.5 milyon

9. Paris: 17.4 milyon

8. Makao: 18.0 milyon

7. Dubai: 18.2 milyon

6. Antalya: 19.3 milyon

5. Mekke: 19.3 milyon

4. Honq Konq: 20.5 milyon

3. Londra: 21.7 milyon

2. İstanbul: 23.0 milyon

1. Banqkok: 32.4 milyon

Kaynak: Haber Merkezi