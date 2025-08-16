Denizin Altındaki Hayalet Şehir: Suya Gömülen Batık Şehir 26 Yıl Sonra Ortaya Çıktı

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde denize gömülen Gölcük’teki “batık şehir”, 26 yıl sonra yapılan dalışla yeniden gün yüzüne çıktı. Geçmişin izlerini taşıyan görüntüler deprem gerçeğini bir kez daha hatırlattı.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde denizin altında kalan “batık şehir”, 26 yıl sonra ilk kez yeniden görüntülendi.

Merkez üssü Gölcük olan ve 7,4 büyüklüğünde gerçekleşen deprem, binlerce can kaybı ve büyük yıkıma yol açmıştı. O gece Değirmendere Mahallesi Çınarlık Meydanı’ndaki kıyı hattının bir kısmı denize göçerken, binalar, araçlar ve iskeleler de sulara gömülmüştü.

UZMANLAR BATIK ŞEHRE DALIŞ YAPTI

Aradan geçen yılların ardından, su altı fotoğrafçısı ve belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan öncülüğünde bir ekip dalış gerçekleştirdi. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Yönetim Kurulu Başkanvekili Hakan Arslan, Değirmendere Sualtı Topluluğu Kurucu Başkanı ve 1. Sınıf Dalgıç Murat Kulakaç ile Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki’nin de katıldığı dalışta, 26 yıl önce denizin yuttuğu bölge yeniden incelendi.

ÇAY BAHÇESİNDEN KALANLAR HALA GÖRÜNÜR DURUMDA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteklediği çalışmada çekilen görüntülerde, çay bahçesi, çınar ağaçları, beton kalıntıları, fayans döşeli duvarlar, sandalyeler ve kameriye net bir şekilde ortaya çıktı. Uzmanlar, su altındaki yapıların büyük ölçüde korunduğunu ancak metal kısımların zamanla paslandığını belirtti.

DEPREM GERÇEĞİNİ HATIRLATTI

Ortaya çıkan görüntüler, sadece batık şehrin hikayesini gözler önüne sermekle kalmadı; aynı zamanda Türkiye’nin deprem gerçeğini bir kez daha hatırlattı. Uzmanlar, bu karelerin afet bilinci oluşturulması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kaynak: AA

