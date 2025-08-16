Hollywood Boşalıyor: Ünlüler Tek Tek Los Angeles’tan Kaçıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Son yıllarda Los Angeles, sadece halk için değil, Hollywood yıldızları için de cazibesini kaybetmeye başladı. Yüksek yaşam maliyeti, artan vergiler, yükselen konut fiyatları ve paparazzi baskısı nedeniyle ünlüler farklı şehirlere ve hatta ülkelere taşınıyor.

KALİFORNİYA’DAN BÜYÜK GÖÇ

Resmi verilere göre yalnızca 2021-2022 yılları arasında 817 binden fazla kişi Kaliforniya’yı terk etti. Göçün ardında ekonomik zorlukların yanı sıra orman yangınları tehdidi de bulunuyor. Bu dalgaya katılan ünlüler, kendilerine daha sakin, huzurlu ve aile odaklı yaşam alanları arıyor.

NORMAL BİR HAYAT ARAYANLAR

Jessica Biel ve Justin Timberlake, paparazzi baskısından uzaklaşmak için Tennessee ve Montana’yı tercih etti. Biel, "Çocuklarımıza normal bir hayat sunmak istiyoruz" sözleriyle kararlarını açıklamıştı. Kelly Clarkson ise boşanma sonrası Los Angeles’tan New York’a taşındı. Grammy ödüllü şarkıcı, depresyonla mücadele etmek ve yeni bir başlangıç yapmak için şehir değiştirerek talk show programını da burada sürdürdü.

AİLE VE HUZUR ODAKLI SEÇİMLER

Jesse Eisenberg, pandemi döneminde ailesiyle Indiana’ya taşındı; kayınvalidesine bakmak ve sosyal yardım işlerine destek olmak için gittiği şehirde kalıcı oldu. Nicole Kidman ve Keith Urban ise 2007’den bu yana Nashville’de yaşıyor. Kidman, country müzik dünyasının sıcak atmosferini yeni hayatlarının temeli olarak gördüğünü söylemişti.

Matthew McConaughey de 2012’de ailesiyle birlikte Austin’e yerleşti. Aktör, bu kararını annesi ve kardeşlerine yakın olmak istediği için aldığını açıklamıştı. Glen Powell da 15 yıl Los Angeles’ta yaşadıktan sonra 2024’te Teksas’a döndü.

HOLLYWOOD’UN IŞIKLARINDAN UZAKLAŞANLAR

Lindsay Lohan Dubai’ye taşınarak paparazzilerden uzak bir hayat kurdu. Eva Longoria artık Meksika ve İspanya arasında yaşamını sürdürüyor ve "Hollywood defterini kapattım" diyor. Julia Roberts ise 1995’ten beri New Mexico’da yaşıyor ve burayı “normal bir insan gibi yaşayabildiği yer” olarak tanımlıyor.

Amanda Seyfried Catskills’te bir çiftlik hayatı sürerken, Hilary Swank Colorado’da doğa ile iç içe bir yaşam kurdu. Ryan Reynolds ve Blake Lively, New York kırsalında çiftlik satın alarak sessiz bir aile yaşamı tercih etti.

YENİ BAŞLANGIÇLAR

Sylvester Stallone, 2023’te Florida’ya taşınarak çocuklarının evden ayrılmasının ardından yeni bir hayata adım attı. Rod Stewart da Los Angeles’taki malikanesini satıp İngiltere’ye döndü. Mark Wahlberg ise 2022’de Las Vegas’a taşınarak çocukları için daha uygun fırsatlar sunmayı amaçladı.

Eric Stonestreet Kansas City’de, James Van Der Beek ise ailesiyle Austin’de yaşamayı seçti. İki isim de bu kararlarını daha gerçek, doğa odaklı ve huzurlu bir yaşam isteğiyle açıkladı.

