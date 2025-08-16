İbrahim Tatlıses Talimatı Verdi, Dilan Çıtak'a Büyük Şok!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İbrahim Tatlıses ile kızı Dilan Çıtak mahkemelik oldu. Olayın fitili geçen yıl Bodrum'daki evlerinde yapılan bir kahvaltı sırasında ateşlendi. Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, baba-kız arasında başlayan tartışma kısa sürede alevlendi.

GERİLİM YÜKSELDİ

İddiaya göre, Çıtak babasına ağır sözler sarf etti, ardından da masadaki televizyon kumandasını fırlattı. Kumanda Tatlıses’e isabet etmedi ancak evdeki çalışanların ifadeleri olayı doğruladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Tatlıses, görevlilere "Evden uzaklaştırın" talimatı verdi. Olay sonrası ünlü sanatçı kızından şikâyetçi oldu, ancak kısa süre sonra geri adım attı. Buna rağmen savcılık dosyayı kapatmadı.

KUMANDA SİLAH SAYILDI

Hazırlanan iddianamede, televizyon kumandası silah sayıldı. Çıtak’ın eylemi 'silahla kasten yaralamaya teşebbüs' kapsamında değerlendirilerek kamu davasına dönüştü. Dosyaya giren bilgilere göre Çıtak, ifadesinde suçlamaları kabul etti.

