Kilo Kaybı Korkutmuştu! Türkan Şoray'ın Sağlık Durumu Belli Oldu

Son dönemde 25 kilo veren Türk sinemasının efsane ismi Türkan Şoray’ın sağlık durumu sevenlerini endişelendirmişti. Usta sanatçının son durumunu kızı Yağmur Ünal açıkladı.

Kilo Kaybı Korkutmuştu! Türkan Şoray’ın Sağlık Durumu Belli Oldu
Yeşilçam’ın 'Sultan'ı Türkan Şoray’ın kısa sürede verdiği 25 kilo, sanatçının sağlık sorunları yaşadığı yönünde söylentilere neden olmuştu. Kamuoyunda oluşan merakı gidermek için açıklama, Şoray’ın kızı Yağmur Ünal’dan geldi.

"ANNEM ÇOK ŞÜKÜR GAYET İYİ"

Dün akşam katıldığı bir davette basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yağmur Ünal, annesinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Ünal, "Annemin durumu gayet iyi, en iyi formunda, çok şükür." dedi.

CUSHİNG SENDROMU’NU YILLAR ÖNCE ATLATTI

Türkan Şoray’ın yakın zamanda 'Cushing Sendromu' geçirdiği iddia edilse de, bu sağlık sorununu aslında beş yıl önce atlattığı öğrenildi. Başarılı bir tedavi ve operasyon sürecinin ardından sağlığına kavuşan Şoray’ın şu an herhangi bir sağlık problemi bulunmadığı belirtildi.

CUSHİNG SENDROMU NEDİR?

Cushing sendromu, vücudun fazla kortizon üretmesi sonucu ortaya çıkan, ciddi kilo dalgalanmalarına yol açabilen bir rahatsızlık olarak biliniyor. Usta sanatçının geçmişte bu hastalığı atlatmış olması, son dönemde verdiği kiloların yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

