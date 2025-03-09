Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray 'Turkish Delight' Makyajının Sırrını Açıkladı, Herkes Yanlış Biliyormuş
Yeşilçam’ın Sultan’ı usta oyuncu Türkan Şoray, popüler sosyal medya uygulaması TikTok’ta akım haline gelen, yabancı TikTokerların tek tek video çektiği “Turkish Delight" makyajı hakkında konuştu. Şoray, hacimli kirpikler, al yanaklar ile büyüleyen makyaj hakkında bakın ne dedi.
Kaynak: Snop Magazin
Yeşilçam’ın unutulmaz oyuncusu Türkan Şoray’ın güzelliğini ortaya çıkaran, pembe yanaklar, uzun kirpikler, beyaz kalemli gözler ile dikkat çeken ikonik makyajı kısa süre önce TikTok’ta akım haline gelmişti.
Önce yurt dışında ardından Türkiye’de herkesi etkileyen makyaj herkes tarafından büyük ilgi görmüş, çok sayıda ünlü isim makyajı denedikleri videoları tek tek paylaşmıştı. Dünyayı büyüleyen makyaja ilişkin beklenen yorum Türkan Şoray’dan geldi.
'BEN DOĞALLIKTAN YANAYIM'
Snop Magazin’e konuşan Türkan Şoray, “Ben doğallıktan yanayım ve doğallığı öneriyorum” yorumunu yaptı. Videoları gülümseyerek izlediğini belirten Şoray, günlük hayatında ağır makyajı çok tercih etmediğini belirterek şunları söyledi: Günlük hayatın bir parçası olmamalı. Biz film için, şov için yapıyorduk. Ben doğallıktan yanayım ve doğallığı öneriyorum.