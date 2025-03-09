Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray 'Turkish Delight' Makyajının Sırrını Açıkladı, Herkes Yanlış Biliyormuş

'BEN DOĞALLIKTAN YANAYIM'

Snop Magazin’e konuşan Türkan Şoray, “Ben doğallıktan yanayım ve doğallığı öneriyorum” yorumunu yaptı. Videoları gülümseyerek izlediğini belirten Şoray, günlük hayatında ağır makyajı çok tercih etmediğini belirterek şunları söyledi: Günlük hayatın bir parçası olmamalı. Biz film için, şov için yapıyorduk. Ben doğallıktan yanayım ve doğallığı öneriyorum.