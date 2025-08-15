Sibel Can ve Emir Sarıgül’ün Romantik Buluşması! Baş Başa Yemekte Görüntülendiler

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ünlü şarkıcı Sibel Can ile iş insanı Emir Sarıgül, önceki akşam İstanbul’da bir restoranda birlikte yemek yerken objektiflere yansıdı.

2019 yılında Fatoş Altınbaş’tan boşanan Sarıgül’ün, evliliği devam ederken Sibel Can ile aşk yaşadığı iddiaları geçmişte gündem olmuştu. Geçen yıl ise ikilinin Güney Fransa’da gizlice evlendiği öne sürülmüş, ancak bu iddia taraflarca yalanlanmıştı.

Mayıs ayında da benzer söylentiler yeniden ortaya atılmış, gazeteci Birsen Altuntaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sibel Can’ın basın danışmanına ulaştığını ve "Sosyal medya Sibel Can ile Emir Sarıgül’ü evlendirmiş ama şu an Cahide’de sahnede" ifadeleriyle dedikodulara açıklık getirdiğini belirtmişti.

Geçtiğimiz haftalarda Fransa tatili dönüşünde Nice Havalimanı’nda birlikte görüntülenen ikili, bu kez İstanbul’da bir restoranda hayranları tarafından görüntülendi.

