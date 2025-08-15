'Hayat Bilgisi'nin 'Mennan'ıydı… Bakın Erdal Türkmen Şimdi Ne Yapıyor

Bir dönemin unutulmaz yapımlarından Hayat Bilgisi dizisinde "Mennan" karakterine hayat veren Erdal Türkmen, "Yüce Rabbim amirimi müdür olsun diye yaratmış yav" sözüyle izleyicilerin hafızasında yer etti. Oyunculuk kariyerini geride bırakan Türkmen, bugün bambaşka bir yaşam sürüyor.

2000’li yıllar, gençlik dizilerinin ekranlarda büyük ilgi gördüğü bir dönemdi. Bu dönemin unutulmaz yapımlarından biri, 2003’te yayın hayatına başlayan ve dört sezon süren “Hayat Bilgisi” dizisiydi. Gani Müjde’nin senaryosunu yazdığı bu eğlenceli yapımda, başrolleri usta oyuncular Perran Kutman ve Tarık Pabuççuoğlu paylaşıyordu.

'Hayat Bilgisi'nin 'Mennan'ıydı… Bakın Erdal Türkmen Şimdi Ne Yapıyor - Resim : 1

Dizi, idealist bir öğretmen olan Afet Hoca ile öğrencileri arasındaki ilişkileri konu alırken, yan karakterler de izleyicilerin gönlünde taht kuruyordu. Bu karakterlerden biri de okulun hademesi Mennan’dı ve bu rolü Erdal Türkmen canlandırıyordu.

Oyunculuğu bırakan Türkmen, bugünlerde YouTube’da “Haber Arası” adlı programıyla karşımıza çıktı. Programda, Türkiye gündemini kendi üslubuyla değerlendiren Türkmen, farklı bir kulvarda izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

'Hayat Bilgisi'nin 'Mennan'ıydı… Bakın Erdal Türkmen Şimdi Ne Yapıyor - Resim : 2
Erdal Türkmen

ERDAL TÜRKMEN KİMDİR?

Erdal Türkmen; oyuncu ve karikarüsttir. Bir dönem çeşitli dergilerde aktif olarak yer alan Türkmen, özellikle Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Mennan karakteriyle geniş kitlelerce tanınmıştır. 14 Mart 1970 doğumlu olan sanatçı, 52 yaşındadır ve İstanbul'da dünyaya gelmiştir.

Kaynak: Haber Merkezi

