'Hayat Bilgisi'nin 'Mennan'ıydı… Bakın Erdal Türkmen Şimdi Ne Yapıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

2000’li yıllar, gençlik dizilerinin ekranlarda büyük ilgi gördüğü bir dönemdi. Bu dönemin unutulmaz yapımlarından biri, 2003’te yayın hayatına başlayan ve dört sezon süren “Hayat Bilgisi” dizisiydi. Gani Müjde’nin senaryosunu yazdığı bu eğlenceli yapımda, başrolleri usta oyuncular Perran Kutman ve Tarık Pabuççuoğlu paylaşıyordu.

Dizi, idealist bir öğretmen olan Afet Hoca ile öğrencileri arasındaki ilişkileri konu alırken, yan karakterler de izleyicilerin gönlünde taht kuruyordu. Bu karakterlerden biri de okulun hademesi Mennan’dı ve bu rolü Erdal Türkmen canlandırıyordu.

Oyunculuğu bırakan Türkmen, bugünlerde YouTube’da “Haber Arası” adlı programıyla karşımıza çıktı. Programda, Türkiye gündemini kendi üslubuyla değerlendiren Türkmen, farklı bir kulvarda izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

Erdal Türkmen

ERDAL TÜRKMEN KİMDİR?

Erdal Türkmen; oyuncu ve karikarüsttir. Bir dönem çeşitli dergilerde aktif olarak yer alan Türkmen, özellikle Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Mennan karakteriyle geniş kitlelerce tanınmıştır. 14 Mart 1970 doğumlu olan sanatçı, 52 yaşındadır ve İstanbul'da dünyaya gelmiştir.

Kaynak: Haber Merkezi