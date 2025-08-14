Türkiye’nin Konuştuğu Vefalı Dost 'Heval' Bu Kez Mutluluktan Ağlattı! Ceylan Ertem Paylaştı, Hüzünlü Bakışlar Gitti Yerine Gülen Yüz Geldi

Hakkari’de ölen sahibinin mezarı başından ayrılmayan köpeği sahiplenen ve ismini ‘Heval’ koyan ünlü şarkıcı Ceylan Ertem, yeni dostunun son halini paylaştı. Ölen sahibinin mezarındaki hüzünlü bakışları yürekleri dağlayan köpeğin gülüşü, kalpleri ısıttı. İşte Türkiye’nin konuştuğu Heval’in mutluluk pozları…

Hakkari’de hayatını kaybeden sahibinin mezarı başından hiç ayrılmayan köpek, Türkiye’yi ağlatmıştı. Mezar başındaki hüzünlü bakışları yürekleri sızlatan vefalı dostu, ünlü şarkıcı Ceylan Ertem sahiplenmişti.

MUTLULUKTAN AĞLATTI

Kısa süre önce yeni dostuna kavuştuğu anların videosunu paylaşarak, mutluluk gözyaşları döken Ceylan Ertem, bu kez de takipçilerini mutluluktan ağlattı.

HÜZÜNLÜ GÜNLERDEN MUTLU GÜNLERE

Ünlü şarkıcı, ismini Heval koyduğu yeni vefalı dostunun evindeki hallerinin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

'İYİ Kİ VARSINIZ'

Heval’in yüzündeki mutluluk, gülümsemesi görenlerin kalbini ısıttı. Hüznü ile hafızalara kazınan vefalı dostun mutluluk anlarına sosyal medyada “Allah sizden razı olsun. Hem güzel hem yetenekli hem duyarlı hem duruşu olan hem de başarılı bir kadın olarak tüm Türkiye'ye örnek oluyorsunuz”, “Şimdi gözyaşlarımla izledim”, “İyi ki varsınız” gibi yorumlar yapıldı.

İSMİNİ HEVAL KOYMUŞTU

Ünlü şarkıcı Ceylan Ertem, kavuşma anlarını “Vefâlı kızımıza ulaşmak için çırpındım durdum ve sonunda kavuştuk. Adını ‘heval’ koydum. Yoldaş, dost demek” diyerek gözyaşları içinde duyurmuştu.

