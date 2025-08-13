Ünlü Şarkıcı Burak Bulut İle Eda Sakız Evlendi! Düğünde Cam Kutudaki Altın Şov Gündem Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kurtuluş Kuş'la düet yaptığı 'Sevmedim Deme' şarkısıyla hayatımıza giren, ardından Ebru Yaşar ile çıkarttığı 'Kehribar' şarkısıyla adından bahsettirmeye başlayan Burak Bulut, bir süredir aşk yaşadığı şarkıcı Eda Sakız ile evlendi. Düğünde geline takılan ve cam kutuda getirilen servet değerindeki altınlar, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

DÜĞÜNDE ALTIN YAĞMURU

Geçtiğimiz yıl eylül ayında sahne aldığı bir konserde Eda Sakız’a evlilik teklif eden Burak Bulut, bu mutlu anı nikahla taçlandırdı. Yakın arkadaşları ve meslektaşlarının katıldığı düğünde sahneye Alişan çıktı. Burak Bulut’un, eşi Eda Sakız’a taktığı altınların değeri adeta servet niteliğindeydi. Takılar, özel olarak hazırlanmış cam bir kutuda getirildi.

Düğün sırasında altınların cam kutuda taşındığı anlara ait görüntüler, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan paylaşımlar arasında yer aldı.

Kaynak: Haber Merkezi