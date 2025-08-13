'Berk Oktay Fantezi Mesajları Attı' Dedi! Tuğçe Aral Canlı Yayında Mesajları İfşa Etti! "Midem Bulandı"

Oyuncu Berk Oktay hakkında hem ihanet hem de taciz iddiaları gündeme geldi. Tuğçe Aral, canlı yayında kendisine gönderildiğini iddia ettiği mesajları tek tek ifşa ederken, Oktay avukatı aracılığıyla hukuki süreç başlattığını açıkladı.

Oyuncu Berk Oktay, son günlerde hem ihanet hem de taciz iddialarıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy ile evlenen Oktay’ın, manken ve sunucu Tuğçe Aral’a 'fantezi' içerikli mesajlar gönderdiği iddia edildi. Aral, katıldığı canlı yayında söz konusu mesajları tek tek ifşa etti.

HEM İHANET HEM TACİZ İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

'Berk Oktay Fantezi Mesajları Attı' Dedi! Tuğçe Aral Canlı Yayında Mesajları İfşa Etti! "Midem Bulandı" - Resim : 1

'Savaşçı' dizisinde tanışan Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy’un arkadaşlığı zamanla aşka dönüştü ve çift 2022’de dünyaevine girdi. Mutluluklarını, 21 Mayıs’ta dünyaya gelen kızları Mira Milena ile taçlandıran ikili hakkında son dönemde boşanma söylentileri çıkmaya başladı. Bu süreçte, Oktay’ın meslektaşı Gülsim Ali ile yakınlaştığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Henüz bu iddialar konuşulurken, Tuğçe Aral’ın ortaya attığı taciz suçlaması ise tartışmaları daha da alevlendirdi.

TUĞÇE ARAL’DAN CANLI YAYINDA MESAJ İFŞASI

'Berk Oktay Fantezi Mesajları Attı' Dedi! Tuğçe Aral Canlı Yayında Mesajları İfşa Etti! "Midem Bulandı" - Resim : 2

Geçtiğimiz günlerde bir programda, evli bir oyuncunun kendisine tacizde bulunduğunu söyleyen Tuğçe Aral, bu kişinin Berk Oktay olduğunu iddia etti. Beyaz Magazin’e katılan Aral, Oktay’ın kendisine attığını öne sürdüğü mesajları canlı yayında izleyicilerle paylaştı.

"NE CESARET YA MİDEM BULANDI"

'Berk Oktay Fantezi Mesajları Attı' Dedi! Tuğçe Aral Canlı Yayında Mesajları İfşa Etti! "Midem Bulandı" - Resim : 3

Programın sunucularından Sinem Ünsal, gördüğü mesajlar karşısında şaşkınlığını gizleyemeyerek, "Ne cesaret ya! Sonra da Bodrum’da kızını kucağına alıyorsun. Kusura bakmayın, midem bulandı. Çok iğrenç bir şey" sözleriyle tepki gösterdi.

BERK OKTAY’DAN HUKUKİ ADIM

İddialar üzerine Berk Oktay, avukatı aracılığıyla yazılı bir açıklama yaparak, hakkındaki suçlamaların asılsız olduğunu ve sistematik bir karalama kampanyasıyla karşı karşıya kaldığını belirtti. Oyuncu, bu nedenle hukuki süreç başlatıldığını duyurdu.

Kaynak: Beyaz TV

Yıldız Çağrı Atiksoy Berk Oktay
