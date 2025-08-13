İrem Derici ve Melih Kunukcu Evleniyor! Sürpriz Evlilik Teklifi Herkesi Şaşkına Çevirdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İrem Derici, bu yıl aşk yaşamaya başladığı profesyonel dansçı ve DJ sevgilisi Melih Kunukcu ile mutluluk dolu bir birliktelik sürdürüyor. Çift, birlikte geçirdikleri zamanı sık sık sosyal medyada paylaşıyor ve hayranlarına mutluluklarını gösteriyor.

Geçtiğimiz gün, ikili arkadaşları Burak Bulut ile Eda Sakız’ın düğününe katıldı. Düğünde eğlencenin yanı sıra çift için özel bir sürpriz de hazırlandı. Melih Kunukcu, bu anlamlı günde İrem Derici’ye sürpriz bir evlilik teklifi yaptı.

DERİCİ 'EVET' DEDİ

Derici, sevgilisinin teklifine tereddüt etmeden “Evet” yanıtını verdi. Teklifi kabul eden Derici, mutluluk gözyaşlarına boğuldu. Çiftin bu mutluluk dolu anı, düğüne katılan konuklar tarafından büyük bir sevinçle karşılandı. İrem Derici ve Melih Kunukcu, bu sürpriz teklif ile ilişkilerini yeni bir aşamaya taşıdı.

AYRILIK İDDİALARI

Ünlü çiftin geçtiğimiz ay ayrıldığı öne sürülmüştü. İkiliye yakın isimlerden edinilen bilgiye göre, çift yaşadıkları fikir ayrılıkları nedeniyle ilişkilerini gözden geçirmeye karar vermişti. Bu süreçte zamanla birbirinden uzaklaşan ikilinin karşılıklı bir kararla yollarını ayırdığı öne sürülmüştü. İddialarla ilgili açıklama yapan Derici, "Şu anda ne olduğumuz belli değil açıkçası, bir havada durumumuz var. Biraz birbirimizi rahat bırakalım dedik. Ben koç burcuyum ikinci plana düşünce kafam gidiyor. Ara verdik diyebiliriz. İnşallah hüsranla biten bir ara olmaz. Muhabbetteyiz ama görüşmüyoruz diyelim" ifadelerini kullanmıştı.

Evlilik teklifiyle birlikte ayrılık rüzgarları da yerini aşk rüzgarına bıraktı. Hayranları, çiftin evlilik kararını sosyal medyada kutladı ve mutluluk dileklerini iletti.