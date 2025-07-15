İrem Derici'yi Hayrete Düşüren Fotoğraf! Görünce Kendisi Bile Tanıyamadı

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DJ sevgilisi Melih Kunukçu ile kısa süre önce yollarını ayıran ünlü şarkıcı İrem Derici, ayrılığa daha fazla dayanamamış, sürpriz barışma sonrasında mutluluk pozlarını tek tek Instagram’dan paylaşmıştı.

İrem Derici, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla herkesi güldürdü. Bir dergide yer alan fotoşoplu fotoğrafını paylaşan İrem Derici kendini tanıyamadı.

'KİM BU BE?'

Fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan ünlü şarkıcı “Kız beni niye yeşil gözlü yaptınız, ne istediniz güzelim gözlerimden? Ayrıca ben niye poz veremiyorum. Kim bu be?” dedi, sosyal medya yıkıldı. Derici’nin paylaşımını görenler yorum yağdırdı.

SÜRPRİZ BARIŞMA

Öte yandan bir süredir ilişkilerinde kriz yaşadıkları konuşulan ünlü şarkıcı İrem Derici ve DJ sevgilisi Melih Kunukçu, kısa süren ayrılığın ardından barıştı. Sosyal medyada sevgilisiyle olan tüm fotoğraflarını silen ve Kunukçu’yu takipten çıkan Derici, aşk dolu paylaşımlarına geri döndü.

YENİDEN TAKİP ETTİ

Geçtiğimiz günlerde ayrıldıkları yönünde haberlerle gündeme gelen çiftin arasındaki buzlar eridi. Derici, Instagram hesabında birlikte oldukları eski kareleri yeniden paylaşarak Kunukçu’yu yeniden takip etmeye başladı.