İrem Derici'yi Hayrete Düşüren Fotoğraf! Görünce Kendisi Bile Tanıyamadı

Kısa süre önce sevgilisi ile yeniden barıştığını ilan eden ünlü şarkıcı İrem Derici, bir dergideki fotoğrafını paylaşarak yaptığı yorumla sosyal medyanın dilen düştü.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
Son Güncelleme:
İrem Derici'yi Hayrete Düşüren Fotoğraf! Görünce Kendisi Bile Tanıyamadı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

DJ sevgilisi Melih Kunukçu ile kısa süre önce yollarını ayıran ünlü şarkıcı İrem Derici, ayrılığa daha fazla dayanamamış, sürpriz barışma sonrasında mutluluk pozlarını tek tek Instagram’dan paylaşmıştı.

İrem Derici, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla herkesi güldürdü. Bir dergide yer alan fotoşoplu fotoğrafını paylaşan İrem Derici kendini tanıyamadı.

İrem Derici'yi Hayrete Düşüren Fotoğraf! Görünce Kendisi Bile Tanıyamadı - Resim : 1

'KİM BU BE?'

Fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan ünlü şarkıcı “Kız beni niye yeşil gözlü yaptınız, ne istediniz güzelim gözlerimden? Ayrıca ben niye poz veremiyorum. Kim bu be?” dedi, sosyal medya yıkıldı. Derici’nin paylaşımını görenler yorum yağdırdı.

İrem Derici'yi Hayrete Düşüren Fotoğraf! Görünce Kendisi Bile Tanıyamadı - Resim : 2

SÜRPRİZ BARIŞMA

Öte yandan bir süredir ilişkilerinde kriz yaşadıkları konuşulan ünlü şarkıcı İrem Derici ve DJ sevgilisi Melih Kunukçu, kısa süren ayrılığın ardından barıştı. Sosyal medyada sevgilisiyle olan tüm fotoğraflarını silen ve Kunukçu’yu takipten çıkan Derici, aşk dolu paylaşımlarına geri döndü.

YENİDEN TAKİP ETTİ

Geçtiğimiz günlerde ayrıldıkları yönünde haberlerle gündeme gelen çiftin arasındaki buzlar eridi. Derici, Instagram hesabında birlikte oldukları eski kareleri yeniden paylaşarak Kunukçu’yu yeniden takip etmeye başladı.

İrem Derici Daha Fazla Dayanamadı! Ayrılık Kısa Sürdü, Mutluluk Pozları Peş Peşe Geldiİrem Derici Daha Fazla Dayanamadı! Ayrılık Kısa Sürdü, Mutluluk Pozları Peş Peşe GeldiMagazin

Büyük Aşk Sona mı Erdi? İrem Derici’den Önce Açıklama Saatler Sonra GöndermeBüyük Aşk Sona mı Erdi? İrem Derici’den Önce Açıklama Saatler Sonra GöndermeMagazin

Etiketler
İrem Derici
Son Güncelleme:
Hangi Şeker Daha Zararlı? Bilimsel Araştırma Ezberleri Bozdu Hangi Şeker Daha Zararlı? Bilimsel Araştırma Ezberleri Bozdu
Kim Milyoner Olmak İster'deki 'Galatasaray' Sorusu Sosyal Medyayı Salladı 'Galatasaray' Sorusu Sosyal Medyayı Salladı
Aybüke Pusat’tan İşine Son Veren TRT’ye Büyük Şok! Aylar Sonra Bombayı Patlattı Aybüke Pusat’tan İşine Son Veren TRT’ye Büyük Şok! Aylar Sonra Bombayı Patlattı
Bir Arabanın Ömrü Kaç Kilometre? Bu Kilometreden Sonra Risk Artıyor Bir Arabanın Ömrü Kaç Kilometre? Bu Kilometreden Sonra Risk Artıyor
ÇOK OKUNANLAR
2025 Temmuz Emekli Maaşı Zammı Ödeme Tarihleri Belli Oldu: SSK ve Bağ-Kur Emeklileri Zamlı Maaşlarını Ne Zaman Alacak? Emekliler Zamlı Maaşlarını Ne Zaman Alacak?
Özgür Özel 'İlk Kez Açıklıyorum' Diyerek Duyurdu: Manavgat'ta Neler Oldu? 'Baklavacı, Belediye AK Parti'ye Geçsin Diye...' Manavgat'ta Neler Oldu? 'Baklavacı, Belediye AK Parti'ye Geçsin Diye...'
Türkiye'de Kirası En Ucuz Şehir Belli Oldu: O İlde Kiralar 10 Bin TL'nin Altına Düştü Türkiye'de Kirası En Ucuz Şehir Belli Oldu: O İlde Kiralar 10 Bin TL'nin Altına Düştü
15 Temmuz’un Yıl Dönümünde FETÖ’ye İki Dev Operasyon: HAKMAR ve TATBAK'a Kayyım Atandı 15 Temmuz’un Yıl Dönümünde FETÖ’ye İki Dev Operasyon
Yurdun Dört Bir Yanında Sağanak Alarmı! Fırtına Kapıda Yurdun Dört Bir Yanında Sağanak Alarmı! Fırtına Kapıda