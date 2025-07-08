İrem Derici Daha Fazla Dayanamadı! Ayrılık Kısa Sürdü, Mutluluk Pozları Peş Peşe Geldi

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Bir süredir ilişkilerinde kriz yaşadıkları konuşulan ünlü şarkıcı İrem Derici ve DJ sevgilisi Melih Kunukçu, kısa süren ayrılığın ardından barıştı. Sosyal medyada sevgilisiyle olan tüm fotoğraflarını silen ve Kunukçu’yu takipten çıkan Derici, aşk dolu paylaşımlarına geri döndü.

YENİDEN TAKİP ETTİ

Geçtiğimiz günlerde ayrıldıkları yönünde haberlerle gündeme gelen çiftin arasındaki buzlar eridi. Derici, Instagram hesabında birlikte oldukları eski kareleri yeniden paylaşarak Kunukçu’yu yeniden takip etmeye başladı.

MUTLULUK POZLARI PEŞ PEŞE GELDİ

Ayrılık sürecinde Kunukçu’nun Derici ile olan fotoğraflarını silmemesi dikkat çekerken, barışan çift aşklarını kaldığı yerden yaşamaya devam etti. İrem Derici ve Melih Kunukçu, barışmalarını sosyal medya üzerinden paylaştıkları mutluluk pozlarıyla duyurdu.